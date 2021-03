Lapin ELY-keskus hakee toimijoita perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitamiseen

Ympäristöministeriön valtakunnallinen Helmi-elinympäristöohjelma on käynnistynyt myös Lapissa. Heikentyneitä luonnonympäristöjä kunnostavan monivuotisen ohjelman yhtenä teemana ovat perinnebiotoopit eli perinteisen karjatalouden pitkän ajan kuluessa muovaamat niityt, hakamaat, lapinkentät ja metsälaitumet. Nyt etsitään kohteiden kunnostajia sekä niitto- ja laidunnuspalvelujen tuottajia.

Tänä vuonna painopiste on aiemmin kartoitettujen kohteiden kunnostuksessa. Lapissa on hoidossa olevia perinnebiotooppikohteita noin 180, mutta hoitamattomia kohteita on moninkertainen määrä. Tästä hoitamattomien joukosta seulotaan kohteet, joiden laidunnus- tai niittohoitoon palauttaminen on vielä mielekästä. Tärkeimpiä ehtoja ovat, että kohde on palautettavissa perinnebiotoopiksi ja että perinnebiotoopin kunnostaminen ja hoitoon palauttaminen sopii yhteen maanomistajan tavoitteiden kanssa.

Oletko kiinnostunut toteuttamaan lähivuosina perinnebiotooppien kunnostus- tai hoitotoimia, kuten puuston tai pensaikon raivauksia, aitojen pystyttämistä, niittoja tai laidunnusta?

ELY-keskus hakee yhteistyökumppaneiksi maanomistajia, yrityksiä, yhdistyksiä ja laiduneläinten omistajia. Kohteiden laiduntajiksi etsitään nautoja, lampaita ja hevosia. Eläinten omistajat voivat ilmoittaa eläimensä myös suoraan Laidunpankki-palveluun tarjoamaan laidunnuspalveluja (www.laidunpankki.fi).

Omistatko tai tiedätkö mahdollisen perinnebiotooppikohteen, jolle toivoisit toimenpiteitä, kuten raivauksia, niittoa tai laidunnusta?

ELY-keskus ottaa mielellään vastaan ilmoituksia uusista perinnebiotoopeista. Vaikka kaikille kohteille ei voida järjestää kunnostusta ja niitä joudutaan asettamaan tärkeysjärjestykseen luontoarvojen perusteella, on edelleen arvokkaita kohteita, jotka eivät ole ELY-keskuksen tiedossa. Voit ilmoittaa potentiaalisen kohteen, vaikka et olisi sen omistaja. Kartoituksen jälkeen mahdollisia hoitotoimenpiteitä suunnitellaan yhteistyössä maanomistajan kanssa.

Viime vuonna tehtiin maastokartoituksia

Vuonna 2020 ELY-keskuksessa on keskitytty kohteiden maastokartoituksiin. Kartoitustyötä on tehty Lapissa jo lukuisina vuosina, mutta edelleenkin on jäljellä kohteita, joilla kartoitusta ei ole tehty koskaan tai aiempi kartoitus on vanhentunut.

Kartoituksissa arvioitiin erityisesti kohteen kasvillisuutta ja maisemallista arvoa sekä mahdollisen hoidon onnistumista. Kohteen kasvillisuuden laatu ja maisemalliset arvot kertovat, onko kohteessa enää perinnebiotooppiarvoja jäljellä. Kohde ja sen luontotyypit rajataan kartalle ja kohteelle annetaan arvoluokka, jonka avulla maakunnan perinnebiotooppikohteita voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen.

Valtioneuvosto on hyväksynyt joulukuussa 2020 uuden asetuksen perinnebiotooppien kunnostuksen ja hoidon tuesta. ELY-keskus rahoittaa tarpeen mukaan kohteiden puuston harvennuksen, kunnostusraivauksen ja laidunaitojen rakentamisen. Kohteiden jatkohoito tapahtuu niittämällä tai laiduntamalla. Hoitotoimenpiteistä maksetaan tuki maanomistajalle tai palvelu ostetaan työn toteuttajalta.