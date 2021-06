Lapin ELY-keskus jakoi avustuksia tulvariskien hallintaa sekä vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin

Lapin työttömyys on vähentynyt selvästi viime kevään korkeista lukemista 25.5.2021 08:50:45 EEST | Tiedote

Työttömyys on vähentynyt Lapissa selvästi viime kevään korkeista lukemista, mutta työttömiä oli edelleen 2 100 enemmän kuin vuoden 2019 huhtikuussa. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa. Työttömiä oli huhtikuussa kaikissa Lapin kunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman kysynnässä näkyy rakentaminen. Työttömyyden väheneminen on jatkunut toukokuun aikana.