Lapin jokien teräsjäät keskimääräistä heikommat tänä vuonna

Lapin ELY-keskus on mitannut jäänpaksuuksia viikoilla 10 ja 11 Tenojoella, Ivalojoella, Kemijoella, Ounasjoella, Muonionjoella, Tornionjoella ja Simojoella. Mittauspaikoilla jään kokonaispaksuus oli 32–77 cm ja teräsjään paksuus 4–66 cm. Kaikilla vesistöillä teräsjään vahvuus oli selvästi pitkän ajan keskiarvoa heikompaa.

Muonionjoella teräsjään vahvuus oli mittaushistorian heikoin. Teräsjäätä oli vain 9–26 cm, kun yleensä teräsjään vahvuus on ollut keskimäärin 40–50 cm. Myös Ounasjoella Iisingissä, Tepastossa ja Lohiniemessä teräsjäätä oli ennätyksellisen vähän. Ivalojoella Kuusiniemen ja Ivalojoen sillan alueen mittauspaikoilla teräsjäätä oli hieman viime vuosia enemmän. Kelkkailu on todennäköisesti vahvistanut teräsjäätä. Kelkkailun ulkopuolisilla mittauspaikoilla teräsjään keskimääräinen paksuus oli 34 cm.

Jäämittauksia on tehty vuodesta 1992 lähtien ja mittauksilla selvitetään jään rakenteesta lumen, välivesi- ja kohvajääkerrosten sekä teräsjään paksuudet. Jääpatoriskin ja jääsahaustarpeen arvioinnissa teräsjään osuus on ratkaiseva. Tämän kevään mittausten perusteella Lapin ELY-keskus arvioi jääpatoriskin pieneksi. Jäänsahausta ei tehdä tänä keväänä, koska teräsjään vahvuudet ovat heikkoja. Noin 10 tonnia painava jääsaha tarvitsee toimiakseen alleen vähintään 50 cm teräsjäätä ja tasaisen jääkannen.

Taulukko 1. Teräsjään paksuus sekä jään kokonaispaksuus Lapin jokien jäänmittauspaikoilla keväällä 2023 ja teräsjään paksuus keskimäärin vuosina 1992–2023.

Joki Jään kokonaispaksuus 2023 Teräsjäänpaksuus 2023 (keskiarvo ja vaihteluväli) Teräsjään paksuus 1992–2023 (keskiarvo ja vaihteluväli) Simojoki 45–60 cm 26 cm (17–31 cm) 46 cm (18–84 cm) Tornionjoki 41–77 cm 29 cm (12–42 cm) 51 cm (26–80 cm) Muonionjoki 40–59 cm 18 cm (9–26 cm) 46 cm (18–84 cm) Kemijoki 54–56 cm 24 cm (22–26 cm) 40 cm (21–59 cm) Ounasjoki 32–72 cm 21 cm (4–34 cm) 41 cm (21–67 cm) Ivalojoki 38–73 cm 42 cm (28–66 cm) 52 cm (16–83 cm) Tenojoki 55–70 cm 28 cm (19–42 cm) 48 cm (28–68 cm)

Lumen vesiarvo on suuressa osassa Lappia 140–180 mm, mikä on ajankohtaan nähden tavanomainen arvo. Käsivarren alueella sekä Ounasjoen ja Ivalojoen valuma-alueiden yläosissa lumen vesiarvo on 200–220 mm, mikä on keskimääräistä suurempi. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan kevättulvien arvioidaan jäävän suuruudeltaan tavanomaisiksi. Tulevien viikkojen mahdolliset sateet ja sulamisajan sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi kevättulvien suuruuteen. Tulvan kehittymisestä tiedotetaan tarpeen mukaan viikosta 16 alkaen.