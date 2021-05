Lapin jokien virtaamat monin paikoin huipussaan viikonvaihteessa, Kittilässä vahinkoraja saattaa ylittyä

Jaa

Lapin jokien virtaamat ovat monin paikoin huipussaan viikonvaihteessa. Kittilässä Ounasjoen vahinkoraja saattaa ylittyä lähipäivinä, jolloin rantarakennukset ovat vaarassa kastua. Laitureiden ja veneiden kiinnitykset kannattaa varmistaa. Veden ennustetaan nousevan lauantaihin tai mahdollisesti sunnuntaihin asti. Tornionjoessa tavanomaista korkeampi huippu saavutetaan todennäköisesti ensi viikon alkupuolella. Ivalojoen virtaama on juuri kääntynyt laskuun. Tulvan lopullinen suuruus riippuu aina sademäärästä ja lämpötilasta.

Alkuviikon lämmin sää sai lumet sulamaan ja jokien virtaamat kasvamaan nopeasti. Tulvaa ovat kasvattaneet myös vesisateet, joita on luvassa lisää. Lämpötilat laskevat kuitenkin perjantain ja lauantain välisenä yönä laajoilla alueilla pakkasen puolelle ja koko viikonlopun ennustetaan olevan varsin kylmä, mikä hillitsee virtaamien kasvua, kun loppujen lumien sulaminen pysähtyy ja vesisateet muuttuvat lumisateiksi.



Ounasjoen vedenkorkeus vahinkorajan tuntumassa Kittilässä



Ounasjoen vedenkorkeus on nyt Kittilässä parinkymmenen senttimetrin päässä vahinkorajasta ja se on vielä nousussa. Selvästi keskimääräistä kevättulvaa korkeampi huippu saavutetaan viikonvaihteen aikana. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sään kylmeneminen hillitsee virtaaman kasvua niin, että joen pinta joko jää vahinkorajan alapuolelle tai ylittää sen hyvin lievästi, jolloin merkittäviltä tulvavahingoilta säästytään. Ennusteisiin liittyy aina epävarmuuksia ja hieman ennustettua korkeammat lämpötilat saattaisivat nostaa vedenpinnan selvästikin vahinkorajan yläpuolelle. Tämä on kuitenkin epätodennäköistä.



Simojoki



Simojoen keskimääräistä hieman pienemmäksi jäänyt tulvahuippu on ohitettu. Joen vedenkorkeus ja virtaama ovat laskussa.



Tornionjoki ja Muonionjoki



Tornionjoen keväthuipusta on tulossa tavanomaista korkeampi. Virtaama Karungissa on nyt jo keskimääräisen kevättulvan suuruinen ja kasvaa vielä muutaman päivän. Joen vedenpinta Tornion kaupungin kohdalla noussee viikonvaihteen aikana tai pian sen jälkeen suunnilleen samalla tasolle kuin viime vuoden kevättulvassa, mahdollisesti hieman korkeammallekin. Tulvapenkereiden ansiosta merkittäviä vahinkoja ei pitäisi kuitenkaan tulla. Kainuunkylän tie eli maantie 19618, tarkempi paikka Poikkilahti, on suljettu tulvan takia.



Muonionjoen virtaama on noussut kevään ensimmäiseen huippuunsa. Sään kylmeneminen kääntänee nousun parin päivän sisällä laskuksi, mutta myöhemmin on odotettavissa vielä toinen tulvahuippu, joka saattaa olla ensimmäistä suurempi.



Kemijoki



Kemijoen vedenkorkeus Rovaniemen kohdalla on jo lähellä tämän kevään huippua. Vähäistä nousua on vielä odotettavissa. Tämän vuoden kevättulva on suuruudeltaan keskimääräinen eikä vahinkoja ole odotettavissa.



Kemijärven vedenkorkeus on nousussa ja tavalliseen tapaan nousee toukokuun loppuun mennessä säännöstelyn ylärajan tuntumaan. Jumiskonjoella virtaama on tavanomaista suurempi johtuen ohijuoksutuksista Isojärvestä Köykenöjokeen ja Ala-Suolijärvestä Jumiskonjokeen.

Ivalojoki



Ivalojoella virtaama on juuri saavuttanut huippunsa ja on kääntynyt laskuun. Kevättulvasta tuli keskimääräistä suurempi, mutta Ivalossa tulvapenkereet ovat korkealla eikä tulvavahinkojen vaaraa ollut.



Tenojoki



Tenojoen virtaama on saavuttamassa keskimääräistä pienemmäksi jäävän keväthuippunsa tänään tai huomenna. Luultavasti kesäkuun puolella nähdään toinen huippu, kun sää lämpenee uudelleen.



