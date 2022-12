Lapin maahanmuuttostrategia 2030+ on julkaistu

Maakunnallisessa yhteistyössä laadittu strategia tavoittelee, että Lappiin on helppo tulla ja juurtua. Strategia kiinnittää huomion muun muassa arjen palveluiden sujuvuuteen, työelämän monimuotoisuuteen sekä syrjimättömyyteen.

Strategia tarjoaa kehittämisehdotuksia, jotka osaltaan vastaavat ajankohtaisiin haasteisiin Lapissa. Vanheneva väestö, pois suuntautuva muuttoliike, osaavan työvoiman saatavuuden haasteet ja kilpailu osaajista vaikeuttavat jo nyt lappilaisten yritysten kasvua.



- Erityisesti tässä ajassa maahanmuutto on nähtävä kaikille valtavana mahdollisuutena. Maahanmuutto on mahdollisuus saada Lapin kuntiin uusia asukkaita ja näin vahvistaa kuntien elinvoimaa. Se on tärkeää työvoiman saannin ja osaamispohjan vahvistamisen näkökulmasta, mutta myös palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi, nostavat maakuntajohtaja Mika Riipi ja Lapin ELY-keskuksen johtaja Marja Perälä esiin strategian esipuheessa.



Strategian toimeenpano edellyttää eri viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Lisäksi jokaisen lappilaisen on mahdollista vaikuttaa Lapin pitovoimaan ja vieraanvaraisuuteen naapureina, työkavereina, ystävinä ja arjen kanssakulkijoina.



- Maahanmuutto ja monikulttuurisuus voivat olla tulevaisuuden kunnan menestystekijöitä, jatkavat Mika Riipi ja Marja Perälä esipuheessaan.



Strategiatyötä on koordinoinut Lapin ELY-keskus ja sen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke. Strategiatyöhön on osallistunut laaja määrä lappilaisia toimijoita sekä Lapissa asuvia maahanmuuttajia.



Tutustu Lappi – koti kaikille: Lapin maahanmuuttostrategiaan 2030+ (doria.fi)