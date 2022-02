Lapin maahanmuuttostrategian laadinta käynnistyy

Lapin ELY-keskus on käynnistänyt Lapin maahanmuuttostrategiatyön. Lapin maahanmuuttotrategian 2022–2030+ tavoitteena on edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työmarkkinoille pääsyä sekä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Tavoitteena on lisäksi turvata riittävä osaavan työvoiman saanti Lapissa sekä edistää hyviä väestösuhteita, yhdenvertaisuutta ja työelämän monimuotoisuutta. Strategia laaditaan ja toimeenpannaan yhdessä lappilaisten toimijoiden kanssa.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Markus Kiili

Lapin maahanmuuttostrategiantyön aikana luodaan maakunnan yhteinen näkemys siitä, miten maahanmuutto tukee alueen elinvoiman ja työllisyyden positiivista kehitystä. Strategiassa huomioidaan maahanmuuton eri keinot tukea Lapin kasvua ja kehittämistä. Strategiassa määritellään keskeiset kehittämistoimet maahanmuuttaneiden kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi, työvoiman tavoittamiseksi sekä työelämän vastaanottavuuden parantamiseksi. Maahanmuuttaneilla tarkoitetaan tässä yhteydessä työ-, koulutus- ja perheperusteisesti maahan tulleita, kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä sekä turvapaikanhakijoita. Strategiatyötä tehdään yhdessä Maahanmuuttostrategia laatimisessa hyödynnetään tutkimuksia, selvityksiä, tilastoaineistoja ja muuta kirjallista aineistoa. Strategiatyön yhteydessä toteutetaan lisäksi haastatteluja, sähköisiä kyselyjä ja työpajoja kevään 2022 aikana. Yksi työpaja on suunnattu kokonaan maahanmuuttaneille. Työpajoihin toivotaan laajaa ja aktiivista osallistumista. Lapin maahanmuuttostrategia valmistuu joulukuussa 2022. Lapin maahanmuuttostrategia laaditaan Lapin ELY-keskuksen johdolla, osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon –hanketta, jonka tavoitteena on edistää kohtaantoa sekä työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa. Strategian käytännön toteutuksesta vastaa Owal Group Oy.

Kuva: Lapin materiaalipankki | Markus Kiili