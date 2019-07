Lapin museoseikkailulla käytiin Suomen pohjoisimmassa Museokortti-kohteessa Inarissa, huuhdottiin kultaa Tankavaarassa ja ihasteltiin maisemia tunturin huipulta

Museokortin seikkailijat Heikki Sulander, Anne Sulander, Kaija Ryytty ja Ulla Viskari-Perttu lähtivät 650 kilometrin kierrokselle tutustumaan Lapin museoihin sekä luontokohteisiin Pyhä-Nattaseen, Ukonkiveen ja Napapiirin retkeilyalueeseen. Museokierros alkoi Rovaniemen taidemuseosta ja tiedekeskus Arktikumista. Kittilän Särestöniemi-museossa ja Sodankylän Museo-Galleria Alariestossa ystävykset tutustuivat lappilaistaiteilijoiden teoksiin, Inarin Siidassa saamelaiskulttuuriin ja Tankavaaran Kultamuseossa kullankaivuuseen ja sen historiaan.

Ulla on taide- ja luontoelämyksiä rakastava kulttuurituottaja Vantaalta, joka työskentelee kesän Sodankylän Tankavaarassa. Kaija on muuttanut Jyväskylästä Tankavaaraan, jossa hän työskentelee oppaana ja ravintolatyöntekijänä. Retkeilyä harrastava Anne on kotoisin Savosta ja päätynyt asumaan Sodankylään tekemään työtä matkailumarkkinoinnin ja viestinnän parissa. Heikki puolestaan on Vammalasta Lappiin muuttanut valo- ja videokuvaajayrittäjä.

– Kaikki meitä yhdistää rakkaus luontoon ja taiteisiin sekä ehkäpä myös jonkinlainen omannäköisen elämän etsiminen, Ulla Viskari-Perttu kuvailee ystäviään.

Museokierros alkoi Rovaniemeltä Arktikum tiedekeskuksesta, joka tutustuttaa museokävijän arktiseen arkeen, pohjoisten kansojen elämäntapoihin sekä alueen uusiin haasteisiin ilmastonmuutoksesta.

– Saimme nauttia Artikumin neljästä pysyvästä ja kahdesta vaihtuvasta näyttelystä, joista jokainen pysähdytti pohtimaan arktisen alueen luontoa, kulttuuria ja elinkeinoja sekä menneisyyden että tulevaisuuden valossa, seikkailijat muistelevat matkaansa.

Arktikumin jälkeen seikkailijat suuntasivat Kultuuritalo Korundissa sijaitsevaan Rovaniemen taidemuseoon. Museossa on esillä muun muassa Prima Vista – Ensi näkemältä -näyttely, joka esittelee luonnonläheisien teoksien kokonaisuutta ja kuvaa myös suomalaisen nykytaiteen luomisvoimaa monipuolisesti.

Lapin museoseikkailu jatkui Rovaniemeltä Kittilän Kaukoseen, jossa seikkailijat tutustuivat taiteilija Reidar Särestöniemen kotitilaan, elämään ja teoksiin Särestöniemi-museossa.

– Särestöniemi oli värikäs persoona ja aivan uskomaton on myös hänen galleriansa ja ateljeekotinsa, ihastelee Anne Sulander Särestöniemi-museota.

Sodankylään päästyään seikkailijat vierailivat Museo-Galleria Alariestossa, joka esittelee taiteilija Andreas Alarieston taidetta.

– Alarieston värikkäät ja naivistiset veivät meidät aidon vanhan Lapin tunnelmaan ja romantiikkaan, Ulla kuvailee museoelämystä Museo-Galleria Alariestossa.

Tankavaarassa on maailman ainoa kansainvälisesti kultahistoriaa esittelevä museo, Kultamuseo, jossa pääsee tutustumaan niin Suomen kultahistoriaan ja sen tarinoihin, mutta myös yli 20 muun maan kultahistoriaan kansainvälisessä Golden World -näyttelyssä.

Seikkailijat osallistuivat museon Kultainen kierros -opastukselle, jossa he kuulivat tarinoita kullankaivajista ja kuuluisista kultalöydöksistä, kuten Mopo-hipusta. Tankavaraan huuhtomolta suurin kävijän löytämä kultahippu on lähes 40 grammainen, ja sen löysi Mika Saalanko vuonna 1978. Poika antoi kultahipulleen nimeksi Mopo, sillä kullasta saamilla rahoillaan hän osti ensimmäisen moponsa.

Kultahistoriaan syvennyttyään seikkailijat päättivät tutustua kullankaivuun ja -huuhdonnan saloihin. Kesäisin vaskoolin käyttöä voi kokeilla Kultamuseon ulkohuuhtomolla ja talvisin sisällä.

Kaija ja Anne innostuivat kullanhuuhdonnasta ja osallistuivat kullanhuuhdontakisoihin, joissa tarkoituksena on löytää tietty määrä kultahippuja mahdollisimman nopeasti.

– Olin viimeinen, mutta tulin hakemaan kisoista kokemusta, ja löydetty kulta auttaa minua jaksamaan tämän tappion, Anne kertoo nauraen.

– Itsehän tulin voittamaan, mutta hävisin pienelle lapselle, hopeasijalle jäänyt Kaija jatkaa nauraen.

Museokortin seikkailijat kävivät myös kaivamassa kultaa kultavaltauksella.

Lapin museoseikkailun viimeinen museovierailu oli Suomen pohjoisimmassa Museokortti-kohteessa Saamelaismuseo Siidassa, joka sijaitsee Inarissa.

– Saamelaismuseo Siida on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka esittelee saamelaisten historiaa sekä tapoja ja kulttuuria. Museo käsittää sisätilojen pysyvät sekä vaihtuvan näyttelyn ja ulkomuseon, jossa kävimme muun muassa opettelemassa suopungin heittoa! Kaija kertoo vierailusta Siidassa.

Lapin museoseikkailulla tutustuttiin myös upeisiin luontokohteisiin

Rovaniemen luontokohteeksi valikoitui Napapiirin retkeilyalue, jossa retkeilijät jaloittelivat Vikaköngäs-opasteen viitoittamalla helppokulkuisella laavupihalla ja ihastelivat koskenlaskijoita riippusillalta.

Seikkailulla käytiin myös katsomassa upeita maisemia Pyhä-Nattasen huipulta, joka sijaitsee Sompion luonnonpuistossa.

Seikkailun viimeisen Museokortti-kohteen jälkeen seikkailijat lähtivät Saamelaismuseo Siidan pihasta lähtevällä risteilylautalla Inarijärven risteilylle katsomaan tunnettua nähtävyyttä Ukonkiveä.

Katso alta Lapin museoseikkailun ensimmäinen seikkailuvideo. Jos video ei näy laitteellasi, voit katsoa sen täältä.

Seikkailijoiden hakuvideon voit katsoa täältä.

