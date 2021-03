Lapin sairaanhoitopiirin alueella kaikki yli 6 hengen tilaisuudet kielletty

Covid-19-tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto kieltää Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 ihmistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ja 22.2.2021 päivittämää ohjetta. Päivitetyssä ohjeessa kuvataan myös 22.2.2021 voimaan tulleen tartuntatautilain pykälän 58 c edellyttämät velvollisuudet tapahtumien järjestäjille.

Määräys on voimassa ajalla 2.3.–28.3.2021 Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa eli Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kemijärven, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa.

Tämä päätös korvaa Lapin aluehallintoviraston 19.2.2021 antaman päätöksen (LAAVI/273/2021).

Lapin tautitilanne vaarassa heikentyä

Suomen tautitilanne on huonontunut nopeasti ja etenkin pääkaupunkiseudulla virusmuunnokset ovat levinneet nopeasti. Myös Lapin sairaanhoitopiirin alueella on tartuntoja esiintynyt aikaisempaa enemmän. Talvilomakauden vuoksi Lapin matkailijamäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, ja siksi tartuntojen leviämisen riski on myös Lapin sairaanhoitopiirin alueella kasvanut. Kokoontumisrajoitusten tiukentaminen on siten välttämätöntä osana epidemian torjuntaa. Toimenpiteet ovat valtioneuvoston 25.2.2021 antaman periaatepäätöksen mukaisia.

Lisätietoa

Päätös Lapin sairaanhoitopiirin alueelle LAAVI/331/2021

Lapin aluehallintoviraston 19.2.2021 antama päätös LAAVI/273/2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi

Usein kysytyt kysymykset (avi.fi)

Tapahtumajärjestäjien neuvonta puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi