Lapin sairaanhoitopiirin alueella yli 50 hengen tilaisuudet kielletty helmikuussa

Covid-19-tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto jatkaa helmikuun loppuun rajoitusta, joka kieltää Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 50 ihmistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Lapin aluehallintoviraston määräys on voimassa ajalla 1.–28.2.2021. Se koskee Lapin sairaanhoitopiirin aluetta eli Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kemijärven, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kuntia.

Lapin sairaanhoitopiiri on edelleen epidemian perustasolla. Lapin aluehallintovirasto on kokoontumisrajoituksia arvioidessaan ottanut huomioon alueen tautitilanteen lisäksi myös muualta Suomesta Lappiin kohdistuvan talvimatkailun. Kokoontumisiin liittyy edelleen suuria riskejä taudin leviämiselle, minkä vuoksi rajoitustoimet ovat välttämättömiä. Taudin leviämisen estämisen ennakointi on edelleen tärkeää.

Mikäli epidemiatilanne heikkenee merkittävästi, Lapin aluehallintovirasto voi tiukentaa kokoontumismääräyksiä.

Lisätietoa

Päätös Lapin sairaanhoitopiirin alueelle LAAVI/89/2021

Usein kysytyt kysymykset (avi.fi)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, 21.9.2020 (minedu.fi)

Tapahtumajärjestäjien neuvonta puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi

Median yhteydenotot

Lapin aluehallintovirasto

Aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen, puhelin 0295 017 350, etunimi.sukunimi@avi.fi

Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, puhelin 0295 017 345, etunimi.sukunimi@avi.fi