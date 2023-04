Lapin työttömyyden väheneminen on hidastunut

Kevään tulva-aika lähestyy, katso tulvaoppaasta varautumisohjeet! 5.4.2023 09:37:59 EEST | Tiedote

Lapin ja Tornionjokilaakson tulvaoppaat on päivitetty. Oppaisiin on koottu kansalaisten käyttöön ohjeita omatoimiseen tulviin varautumiseen. Jos kotisi sijaitsee tulvaherkällä alueella tai vesistön läheisyydessä, on hyvä tutustua tulvaoppaaseen. Poimi oppaasta omaan tilanteeseen sopivimmat toimenpiteet, jotta tulvatilanne ei pääse yllättämään.