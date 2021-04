Lapin valmiustoimikunta: Lapissa poikkeuksellista yhteistyötä

Jaa

Lapin valmiustoimikunta kokoontui torstaina 22.4. aluehallintoviraston ylijohtaja Kaisa Ainasojan johdolla. Alueen sairaanhoitopiirien mukaan koronatautitilanne Lapin sairaanhoitopiirissä on rauhallinen, mutta Länsi-Pohjan alueella ovat tartunnat lisääntyneet merkittävästi huhtikuussa. Syksyn harjoituksia suunnitellaan laajassa yhteistyössä.

Valmiustoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Kaisa Ainasoja kertoi, että Lapin aluehallintovirastossa odotetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä tarkempaa ohjausta hallituksen 21.4. julkaisemaan koronarajoitusten purkamissuunnitelmaan liittyen ennen viraston seuraavia rajoittamispäätöksiä. Lapin sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Thomas Draper totesi, että koronatautitilanteen suhteen Lapin sairaanhoitopiirissä on menty parempaan suuntaan. Ilmaantuvuusluvut ovat laskeneet, sairaanhoitopiirissa ei ole sairaalahoidossa yhtään potilasta ja ikäihmisten rokotuskattavauus on hyvä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Jyri J. Taskila sanoi, että tilanne on Länsi-Pohjan alueella huolestuttava. Ilmaantuvuusluku on noussut merkittävästi, alueella on kymmenen joukkoaltistusta ja 400 henkilöä on koronakaranteenissa.

Pohjoinen21-valmiusharjoitus sovitetaan paikallispuolustusharjoitukseen

Lapin aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen johtaja Leena Räsänen kertoi, että sosiaali- ja terveysministeriön, maa- ja metsätalousministeriö, aluehallintovirastot, Valvira, Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Pelastusopisto järjestävät ensimmäisen ympäristöterveydenhuollon harjoituksen, jossa harjoitellaan kemikaalionnettomuuteen varautumista. YMPPI2021-harjoitus on valtakunnallinen ja pidetään elokuussa.

Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallinvirastojen viikolla 36 järjestämä Pohjoinen21-valmiusharjoitus sovitetaan yhteen puolustusvoimien PAPU2/21-paikallispuolustusharjoituksen kanssa. Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja, eversti Jukka Kotilehto kiitti pohjoisia aluehallintovirastoja yhteistyöstä.

- Kiitos Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastoille, että vastasitte isoon haasteeseen sovittaa Pohjoinen21-valmiusharjoitus puolustusvoimien paikallispuolustusharjoitukseen. Tällaista ennakkoluulotonta yhteistyötä ei ole muualla Suomessa. On tärkeää, että emme eristäydy vaan teemme yhdessä.

Lapin valmiustoimikuntaan kuuluvat Lapin aluehallintoviraston lisäksi Jääkäriprikaati, Lapin lennosto, Lapin rajavartiosto, Lapin pelastuslaitos, Lapin poliisilaitos, Suojelupoliisi, Oulun hätäkeskus, Tornion tulli, Lapin ELY-keskus, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin liitto, Lapin sairaanhoitopiiri, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Rovaniemen seurakunta, Yle Rovaniemi, SPR Lapin piiri, Erillisverkot Oy, Napapiirin Energia ja Vesi, MPK/Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri sekä Pohjois-Suomen ELVAR-toimikunta.

Lisäksi valmiustoimikunnan yhteydessä toimivat sihteeristö sekä viestintäjaos, johon on koottu Lapin alueen keskeisten viranomaisten ja toimijoiden viestinnän ammattilaiset.