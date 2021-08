Lapin valmiustoimikunta: POHJOINEN21-valmiusharjoitus keskittyy väestönsiirtoon ja informaatiovaikuttamiseen

Jaa

Lapin alueellinen valmiustoimikunta kokoontui torstaina 19.8. syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen valmiusharjoitus POHJOINEN 21:n toiminnallinen vaihe on syyskuussa.

Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen POHJOINEN21-valmiusharjoituksen toiminnallinen osuus on syyskuun ensimmäisellä viikolla. Se keskittyy väestönsiirtoon ja informaatiovaikuttamiseen. Tavoitteena on selvittää, miten hyvät valmiudet Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan viranomaisilla on siirtää väestö ripeästi turvaan vaaralliselta alueelta. Harjoitusviikon toinen kokonaisuus keskittyy informaatiovaikuttamiseen osana hybridivaikuttamisen keinovalikoimaa. Harjoituksessa testataan ja kehitetään toimintamalleja, miten vastata informaatiovaikuttamiseen paikallisella sekä alueellisella tasolla.

Maanpuolustuskurssi syyskuussa, jatkokurssi marraskuussa

Jos koronatautitilanne sallii, Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi järjestetään syyskuun lopulla ja jatkokurssi marraskuussa. Kursseista Lapissa vastaavat Lapin aluehallintovirasto ja Jääkäriprikaati. Maanpuolustuskurssin tavoitteena on parantaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä edistää toimijoiden verkostoitumista.

Lapissakin hyvä varautua Afganistanista tulevien turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun

Afganistanin tilanne voi johtaa turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymiseen. Valmiustoimikunta totesi, että myös Lapissa on hyvä varautua tähän ja tarkastella tämän vuoden aikana alueellisia valmiuksia suurien turvapaikanhakijamäärien vastaanottamiseen.

Lapin valmiustoimikuntaan kuuluvat Lapin aluehallintoviraston lisäksi Jääkäriprikaati, Lapin lennosto, Lapin rajavartiosto, Lapin pelastuslaitos, Lapin poliisilaitos, Suojelupoliisi, Oulun hätäkeskus, Tornion tulli, Lapin ELY-keskus, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin liitto, Lapin sairaanhoitopiiri, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Rovaniemen seurakunta, Yle Rovaniemi, SPR Lapin piiri, Erillisverkot Oy, Napapiirin Energia ja Vesi, MPK/Pohjois-Suomen maanpuolustuspiiri sekä Pohjois-Suomen ELVAR-toimikunta.