Läpinäkyvyydellä viherpesua vastaan

The Planet Company Oy on suomalainen nopeasti kansainvälistyvä yhtiö, joka kehittää The Planet Company -yhteisöpalvelua kestävän kehityksen todellisille teoille ja niiden tekijöille. Yhtiö haluaa palvelullaan mullistaa tavan miten kestävää kehitystä tehdään ja edistetään maailmassa. www.planetcompany.com

Ostavastuullisesti.fi on kestävän kuluttamisen palvelu, joka esittelee riippumattomista asiantuntijoista koostuvan Vastuullisuuspaneelin hyväksymiä vastuullisia tuotteita ja palveluita sekä vinkkejä kestävään elämäntapaan. Sivuston tarkoituksena on helpottaa helpottaa kuluttajien kestävien ostopäätösten tekemistä. Palvelun on luonut vastuullisuusmuotoilutoimisto Infine. www.ostavastuullisesti.fi | www.infine.fi