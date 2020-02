Lapinlahden entisen sairaalan tulevaisuus on nyt Kaikkien Lapinlahti – Kaupunki kutsutaan mukaan avoimeen konsortioon

Lapinlahden entisen sairaala-alueen kilpailusta viime hetkellä ulos jäänyt Lapinlahti 360 -toimijaryhmä on valmis toteuttamaan kilpailussa kehitetyn kaikille avoimen, yleishyödyllisen ja mielenterveyteen kokonaisvaltaisesti keskittyvän hankkeen.

Tavoitteena on, että Helsingin kaupunki osallistuu hankkeen toteutukseen. Tällöin kaupunki vastaa tarpeeseen edistää kaupunkilaistensa hyvinvointia ja säästää tulevaisuuden hoitokustannuksissa. Samalla se kantaa vastuun arvokkaan ja kansallisesti merkittävän kulttuuriympäristön vaalimisesta, jonka säilymisen tärkeä edellytys on alueen historiaa jatkava toiminta.

MIELI Suomen Mielenterveys ry, Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo ja ehdotuksen suunnittelijat ovat jatkaneet rahoitusmallin kehittämistä.

”Ajatuksemme on, että Helsingin kaupunki tulee uuteen kiinteistöyhtiöön

vähemmistöosakkaaksi Maria01:n tapaan. Muita osakkaita ovat yleishyödylliset

säätiöt sekä mielenterveysalan yrityskehittämistä tukeva taho. Lapinlahden toimijat

käyvät parhaillaan neuvotteluja eri alojen säätiöiden kanssa, ja kuhina hankkeen

ympärillä on kova”, kertoo Panu Lehtovuori Arkkitehtitoimisto Livadysta.



Hanke on avoin uusille kumppaneille. Mukana suunnitelmassa ovat jo mm. Demos Helsinki, Folkhälsan, Svenska Kulturfonden, Suomen Latu, Helen Oy ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kaikkien Lapinlahti -ehdotus on vastaus kaupungin toiveeseen löytää sellainen ostaja, joka sitoutuu entisen sairaala-alueen kehittämiseen pitkällä tähtäimellä. Ryhmä on vakuuttunut siitä, että korkeat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tavoitteet sekä matala kynnys, avoimuus ja saavutettavuus voidaan toteuttaa kaikkien helsinkiläisten yhteiseksi eduksi.



”Ehdotuksen ytimessä on Lapinlahden sairaalan ja arvokkaan kulttuuriympäristön

vaaliminen. Mikäli kaupunki toteuttaa Länsibaanan Lapinlahden puiston kautta,

voidaan myöhemmässä vaiheessa rakentaa hiiltä sitova uusiutuvan energian ja

sosiaalisten kohtaamisten vyöhyke: Vertikaalipuisto ja Aurinkobaana. Nämä uudet

rakenteet sijoittuvat pyöräilytien päälle. Muilta osin monimuotoinen puisto säilyy

ennallaan ja alueen rakennukset ovat avoimina kaupunkilaisten käytössä”, kuvailee

Lehtovuori.



Lapinlahden sairaala-alueen kilpailu on vielä meneillään, mutta jäljellä ei ole kuin yksi ehdotus ja siten kilpailu ei tarjoa päättäjille vaihtoehtoja. Kilpailun jury arvioi ehdotuksen helmikuun aikana. Juryn esitys kilpailun tuloksesta edennee maaliskuun aikana kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn. Kilpailun prosessissa esitetty ehdotus ei kuitenkaan edellytä sen toteuttamista.

Kaikkien Lapinlahti -ehdotus videoesityksenä (julkaisuvapaa 20.2.2020 klo 08:00): https://youtu.be/T7Hb9VlD7yA

Kaikkien Lapinlahti -esite (julkaistu 10.2.2020): https://lapinlahdenlahde.fi/kaikkienlapinlahti/