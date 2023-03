Lapissa ilmastotoimet nähdään taloudellisesti kannattavina

Lapin kauppakamari haluaa varmistaa, että yritystoiminnalla on Lapissa kilpailukykyinen toimintaympäristö, Lappi on vetovoimainen sijoittumispaikka, ja että yrityksillä on hyvät verkostoitumismahdollisuudet sekä oikeaa tietoa elinkeinoelämän toimintaympäristöstä.

Lapin kauppakamarin jäsenistöön kuuluu noin viisisataa yritystä eri toimialoilta ja eri puolilta maakuntaa, lisäksi kattava edustus Lapin kuntia ja muita keskeisiä sidosryhmiä. Kauppakamarin perustehtäviä ovat vaikuttaminen alueensa yritystoiminnan toimintaedellytyksiin, kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Lisäksi tarjoamme neuvontaa, koulutuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä myönnämme ja vahvistamme ulkomaankaupan asiakirjoja.