Lapissa työttömiä 2 440 vähemmän kuin vuotta aiemmin

Lapin maahanmuuttostrategian laadinta käynnistyy 21.2.2022 10:54:03 EET | Tiedote

Lapin ELY-keskus on käynnistänyt Lapin maahanmuuttostrategiatyön. Lapin maahanmuuttotrategian 2022–2030+ tavoitteena on edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työmarkkinoille pääsyä sekä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Tavoitteena on lisäksi turvata riittävä osaavan työvoiman saanti Lapissa sekä edistää hyviä väestösuhteita, yhdenvertaisuutta ja työelämän monimuotoisuutta. Strategia laaditaan ja toimeenpannaan yhdessä lappilaisten toimijoiden kanssa.