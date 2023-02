Lappeenrannan laulukilpailun parhaat esiintyvät Savoy-teatterissa 12.3.

Tammikuussa 2023 järjestetyissä Lappeenrannan valtakunnallisissa laulukilpailussa naisten sarjan ykköspalkinnon saivat sopraanot Iida Antola ja Iris Candelaria. Miesten sarjassa ensimmäistä sijaa ei jaettu, mutta toisen palkinnon sai baritoni Veikko Vallinoja.

Naisten sarjassa toiselle sijalle ylsi sopraano Sonja Herranen ja jaetulle kolmannelle sijalle tulivat sopraanot Elisaveta Rimkevitch ja Heta Sammalisto. Miesten sarjassa kolmannen palkintosijan jakoivat tenorit Jasper Leppänen ja Joonas Vatjus. Lisäksi kilpailussa palkittiin sopraano Johanna Nylund. Kaikki palkitut lukuun ottamatta Jasper Leppästä esiintyvät Savoy-teatterin konsertissa sunnuntaina 12. maaliskuuta.

Konsertin ohjelmassa on ooppera-aarioita ja liedejä kilpailuohjelmistosta sekä laulajien suosikkikappaleita. Säveltäjänimiä ovat mm. Puccini, Leoncavallo, Rossini, Wagner, Grieg ja Kuula. Konsertin pianistina soittaa Tuula Hällström.

Lappeenrannan laulukilpailu on yksi suomen vanhimmista, vakiintuneimmista ja arvovaltaisimmista: se järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1969. Jorma Hynninen, Matti Salminen, Karita Mattila, Soile Isokoski, Petteri Salomaa, Lilli Paasikivi, Camilla Nylund, Johanna Rusanen, Waltteri Torikka, Aarne Pelkonen ja monet muut komean uran tehneet laulajat ovat tulleet suomalaisyleisölle tutuiksi juuri Lappeenrannan kilpailun kautta. Molempien sarjojen ensimmäinen palkinto on suuruudeltaan 8 000 euroa, toinen palkinto 6000 euroa ja kolmas palkinto 4000 euroa. Kilpailu järjestettiin Lappeenrannassa tammikuussa jo 20. kerran.

Lappeenrannan palkittujen konsertti on mahdollisuus tutustua tulevaisuuden laulutaivaan kirkkaimpiin tähtiin.

Lappeenrannan laulukilpailun parhaat

Ihanimmat aariat, kauneimmat liedit

Savoy-teatteri su 12.3.2023 klo 15

kesto noin 2 h sisältäen väliajan

Esiintyjät: sopraanot Iida Antola, Iris Candelaria, Sonja Herranen, Johanna Nylund, Elisaveta Rimkevitch ja Heta Sammalisto, baritoni Veikko Vallinoja, tenori Joonas Vatjus ja pianisti Tuula Hällström

Ohjelma: mm. Puccini, Leoncavallo, Rossini, Wagner, Grieg ja Kuula

Lisätietoa esiintyjistä

Iida Antola

Sopraano Iida Antola on suomalainen ooppera- ja konserttilaulaja, jonka koti on tällä hetkellä Amsterdamissa. Vuoden 2017 Kangasniemen laulukilpailuiden voitto johti Antolan debyyttiin Suomen Kansallisoopperassa, jossa hän on laulanut useampia päärooleja, kuten Pamina, Christine (Lloyd Webber: Oopperan kummitus) ja viimeisimpänä Morsiamen rooli Kaija Saariahon Innocence-oopperan Suomen kantaesityksessä. Vuonna 2022 Antola teki kansainvälisen debyyttinsä Ranskassa Limoges’in oopperassa Échon roolissa (Strauss: Ariadne auf Naxos) ja lauloi myös Rossinin Adina-oopperan nimiroolin Puolassa Krakovan Filharmoniassa. Antola voitti Lappeenrannan laulukilpailujen naisten sarjan 1. palkinnon vuonna 2023. Vuonna 2021 hän oli kansainvälisen ARD-kilpailun finalisti ja vuonna 2022 hänet palkittiin Rossini in Wildbad -festivaaleilla BelCanto -palkinnolla, yleisön suosikin palkinnolla sekä ”Inge Borkh” -stipendillä. Vuonna 2017 hän voitti toisen palkinnon kansainvälisessä Paula Salomon-Lindberg ”Das Lied” - kilpailussa Berliinissä pianisti Daria Tudorin kanssa, ja 2018 hän oli yhdessä pianisti Anni Laukkasen kanssa sekä Stuttgartin kansainvälisen Hugo Wolf -liedkilpailun että Dortmundin kansainvälisten Schubert liedduo-kilpailun finalisti. Antolan ja pianisti Kirill Kozlovskin levy The truth about love ilmestyi Alban julkaisemana maaliskuussa 2022.

Iris Candelaria

Sopraano Iris Candelaria valmistui 2022 Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksesta, jossa hän opiskeli Annika Ollinkarin johdolla. Candelaria debytoi Savonlinnan Oopperajuhlilla 2022 Ylipapittaren roolissa Verdin oopperassa Aida ja Suomen Kansallisoopperassa Yön kuningattaren roolissa Taikahuilu-oopperassa. Iris Candelaria esiintyi myös sopraanosolistina suuren suosion saavuttaneessa Kansallisoopperan produktiossa Circopera 2.0. Hän kuuluu nuorten taiteilijoiden muodostamaan kulttuurikomppania Eloaan, joka järjestää säännöllisesti konsertteja sekä poikkitaiteellisia tapahtumia ja festivaaleja. Iris Candelaria voitti ensimmäisen palkinnon sekä yleisön palkinnon Lappeenrannan laulukilpailuissa vuonna 2023, ja vuonna 2019 hän voitti Timo Mustakallio -laulukilpailun ensimmäisen palkinnon. Havets Röst -kilpailussa vuonna 2021 hän voitti yleisön palkinnon.

Sonja Herranen

Kuopiolaislähtöinen sopraano Sonja Herranen on valmistunut musiikin kandidaatiksi Viron musiikki- ja teatteriakatemiasta 2021 opettajanaan Heli Veskus. Hän on täydentänyt opintojaan vocal coach Dale Fundlingin opissa. Kaudella 2022-23 Herrasta kuullaan Suomen Kansallisoopperassa Mozartin Taikahuilussa ensimmäisen naisen roolissa ja elokuussa 2021 Herranen debytoi Tarmo Peltokosken johtaman Kansallisoopperan orkesterin solistina Urkuyö & Aaria -festivaalilla. Herranen palkittiin vuoden 2023 Lappeenrannan laulukilpailussa naisten sarjan toisella palkinnolla ja Oopperan & Baletin tukisäätiön erikoispalkinnolla sekä kesällä 2019 Timo Mustakallio laulukilpailussa Eero Rantalan rahaston palkinnolla.

Johanna Nylund

Johanna Nylund on lappeenrantalaislähtöinen sopraano ja asuu Kööpenhaminassa. Keväällä 2023 Nylund laulaa Suomessa mm. Paminan roolin Kansallisoopperan Taikahuilussa ja Liùn roolin OperaBOXin Turandotissa. Hän esittää monipuolista ohjelmistoa kirkkomusiikista moderneihin teoksiin, joista esimerkkeinä Mozartin C-mollimessu, Orffin Carmina Burana ja Kaija Saariahon Leinolaulut. Hän opiskeli Savonia-ammattikorkeaokoulussa Annastiina Tahkolan johdolla, minkä jälkeen hän suoritti maisteriopintonsa Kööpenhaminan kuninkaallisessa konservatoriossa Eva Hess Thaysenin oppilaana. Hän täydensi opintojaan saman koulun solistiluokalla, sekä Tukholman taideyliopistossa ooppera-linjalla Robert Hymanin oppilaana. Nylund laulaa myös liedrepertuaaria, usein pianisti Johannes Stenberg Brooksin kanssa duonimellä Duo New Brook. He voittivat kolmannen palkinnon kansainvälisessä Copenhagen Lied-duo 2019 -kisassa. Nylund on palkittu myös 3. palkinnolla Kangasniemen laulukilpailuissa 2019 ja Lappeenrannan valtakunnallisten laulukilpailujen erikoispalkinnolla 2023.

Elisaveta Rimkevitch

Sopraano Elisaveta Rimkevitch suoritti klassisen laulutaiteen kandidaatti- ja maisteriopintonsa Sibelius-Akatemiassa Sirkka Parviaisen sekä Tuula Hällströmin ohjauksessa ja valmistui musiikin maisteriksi keväällä 2021. Elisaveta on nähty viimeksi Sataoopperan Lepakko-operetissa Rosalinden roolissa sekä Helsingin konservatoriolla Iloisessa leskessä Hanna Glavarina. Sopraano on esiintynyt muun muassa Joroisten musiikkipäivillä, Miksi laulan? -festivaalilla, Musiikkitalolla, Taidekoti Kirpilässä ja Sibeliusmuseossa. Lappeenrannan valtakunnallisissa laulukilpailuissa 2023 hän jakoi kolmannen sijan. Hänet palkittiin myös Oopperan ja baletin tukisäätiö sr -erikoispalkinnolla. Vuonna 2018 Rimkevitch ja pianisti Niina Ranta sijoittuivat Helsinki Lied -kilpailussa kolmannelle jaetulle sijalle. Elisaveta on Timo Mustakallio -laulukilpailun 2017 ja 2019 sekä Kangasniemen laulukilpailun 2018 finalisti.

Heta Sammalisto

Lyyris-dramaattinen sopraano Heta Sammalisto on valmistunut Sibelius-Akatemiasta laulutaiteen maisteriksi vuonna 2021. Hän on saanut arvostusta linjakkaasta ja dramaattisia ulottuvuuksia omaavasta vuolaasta sopraanoäänestä, joka taipuu moitteettoman kauniisti myös herkkiin sävyihin. Hänen laulunopettajanaan on ollut Sibelius-Akatemiassa Sirkka Parviainen ja korrepetiittorina Collin Hansen. Sammalisto on laajentanut osaamistaan myös Saksassa Ingrid Hauboldin ja Kirsi Tiihosen johdolla. Sammalisto debytoi Suomen Kansallisoopperassa viime syksynä roolinaan Ensimmäinen nainen (Mozart: Taikahuilu). Kilpailumenestystä Sammalistolla on mm. Kangasniemen laulukilpailun 2. palkinto (2018), Timo Mustakallio -laulukilpailun finalisti (2019), Suomen edustajana kansainvälisessä Klaudia Taev -laulukilpailussa (2021). Pianisti Tatu Eskelisen kanssa Helsinki Lied -kilpailun 3. palkinto (2021). Lappeenrannan valtakunnalliset laulukilpailut 3. palkinto (2023). Hän sai kunnian olla Suomen Wagner-seuran stipendiaatti (2020).

Veikko Vallinoja



Veikko Vallinoja on helsinkiläinen baritoni, jonka laaja-alainen kiinnostus laulumusiikkiin yltää renessanssista nykymusiikkiin. Häntä on kutsuttu tekstilähtöiseksi laulajaksi, joka käyttää miellyttävän väristä ääntään tarinankerronnan välineenä, joka taipuu monenlaisiin sävyihin. Laulujen tekstisisällön ja sävelten yhteen sovittamisen lisäksi hänelle on musiikissa tärkeintä yhdessä musisointi, oli sitten kyse lied-duosta tai kuoron ja sinfoniaorkesterin suurteoksesta. Tällä hetkellä Vallinoja opiskelee Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa opettajanaan Hannu Niemelä. Aiempia opettajia ovat olleet mm. Ritva Laamanen ja Erkki Rajamäki. Helsingin konservatoriolla alkanut pitkä yhteistyö pianisti Jussi Littusen kanssa on poikinut muun muassa erityispalkinnon Helsinki Lied -kilpailun alle 25-vuotiaiden sarjassa vuonna 2015 ja finaalipaikan samaisessa kilpailussa vuonna 2021. Littusen kanssa Vallinoja on konsertoinut mm. Kuopiossa Talvikamari-festivaalilla ja Helsingissä Laulun Valo -festivaalilla. Vallinojan ohjelmistoon kuuluu useita keskeisiä kirkkomusiikkiteoksia. Oopperalavalla hänet on nähty mm. Vicarin (Britten: Albert Herring, Sibelius-Akatemia 2020), Christoffer Taxellin (Tuomela: Karvalakkiooppera, Rovaniemi 2022) ja tohtori Falken (Strauss: Lepakko, Pori 2023) rooleissa. Lappeenrannan laulukilpailussa 2023 Vallinoja sai toisen palkinnon sijoittuen miesten sarjan parhaaksi.

Joonas Vatjus

Tenori Joonas Vatjus valmistui muusikoksi Tampereen ammattikorkeakoulun sävellyslinjalta vuonna 2021. Hän valmistaa parhaillaan laulupedagogin ja kirkkomuusikon ammattiopintoja Oulun ammattikorkeakoulussa. Musiikkiopintojensa lisäksi Joonas on valmistunut filosofian maisteriksi Oulun yliopiston luonnontieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2022. Laulamiseen liittyviä oppeja Joonas on saanut erityisesti Soile Isokoskelta, Airi Tokolalta, Petri Antikaiselta ja Raimo Niemikorvelta. Tammikuussa 2023 käydyssä Lappeenrannan valtakunnallisessa laulukilpailussa Vatjus sijoittui jaetulle kolmannelle sijalle. Äänityypiltään häntä on luonnehdittu spinto-tenoriksi.