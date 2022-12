Lappeenrannan Ylämaalle poikkeuslupa kahdeksan suden pyyntiin

Reviirialueelta kerättiin talven 2021–2022 susien DNA-näytekeräyskaudella yhdeksän näytettä, joista seitsemästä saatiin eristettyä DNA onnistuneesti yksilömääritykseen. Näistä löytyi kahden eri suden ja kahden eri koirasusiyksilön DNA:ta. Näytteet kerättiin susien vuosittaisen DNA-seurannan yhteydessä. Reviirialueelta saatujen riistakameratietojen perusteella laumassa on vähintään seitsemän yksilöä.

Maa- ja metsätalousministeriö on linjannut susikannan hoitoa Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa. Hoitosuunnitelman mukaisesti risteymäyksilöt poistetaan luonnosta Suomen riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla. Poikkeuslupa on susikannan geenipuhtauden suojaamisen takia asetettu koskemaan koko kyseistä laumaa, koska koirasutta on käytännössä mahdoton erottaa sudesta pelkästään ulkoisten tuntomerkkien perusteella. Koirasusi on säädetty Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi.

Koirasusia sisältävän lauman poistaminen ei haittaa susikannan suotuisan suojelutason säilyttämistä tai sen saavuttamista lajin luontaisella levinneisyysalueella.