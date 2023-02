Lappeenrannan Ylämaalle poikkeuslupa koirasusilauman pyyntiin

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tammikuussa 2023 tekemien DNA-analyysien perusteella Lappeenrannan Ylämaan laumassa on ainakin neljä koirasutta. Tulos pohjautuu marras-joulukuussa 2022 Ylämaalta kerättyihin uloste- ja karvanäytteisiin.

Maa- ja metsätalousministeriö on linjannut susikannan hoitoa osallistaen hyväksytyssä Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa. Hoitosuunnitelman mukaisesti risteymäyksilöt poistetaan luonnosta Suomen riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla.

Maa- ja metsätalousministeriö vetosi tammikuussa 2023 paikallisiin metsästäjiin, jotta he hakisivat pikaisesti lupia koirasusien poistamiseksi. Näin vältettäisiin koirasusien leviäminen muualle Suomeen. Myös Luke pitää koirasusien poistamista tärkeänä.

Poikkeuslupa on susikannan geenipuhtauden suojaamiseksi asetettu koskemaan koko laumaa, koska koirasutta on käytännössä mahdoton erottaa sudesta pelkästään ulkoisten tuntomerkkien perusteella. Koirasusi on säädetty Suomessa haitalliseksi vieraslajiksi.

Koirasusia sisältävän lauman poistaminen ei haittaa susikannan suotuisan suojelutason säilyttämistä tai sen saavuttamista lajin luontaisella levinneisyysalueella.