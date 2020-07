Lappeenrannassa kolmioiden vuokrapyynneissä raju lasku koronakeväänä

Joensuu Suomen opiskelijavaltaisin kaupunki - vuokrat nousseet maltillisesti 7.7.2020 10:11:21 EEST | Tiedote

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan Joensuun vuokratason nousu on ollut maltillista. Vuodessa vuokrataso on noussut 0,6 prosenttia. Kehitys on ollut erisuuntaista pienissä ja suurissa asunnoissa. Yksiöiden vuokrat ovat nousseet prosentilla, mutta kolmioiden ja suurempien asuntojen vuokrat ovat laskeneet 0,2 prosentilla. Keskineliövuokra on Joensuussa 13,6 €/m² eli noin euron verran edullisempi kuin Itä-Suomen yliopiston toisessa sijaintikaupungissa Kuopiossa (14,5 €/m²).