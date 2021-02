Lappeenrannassa sijaitsevan Attendo Hopeahelmen paikkarakenne palautettava toimiluvan mukaiseksi – asiakkaita ei tarvitse siirtää

Asumisyksikön asiakaspaikkojen rakenne on muuttunut niin, ettei se vastaa myönnettyä lupaa. Aluehallintovirasto on ottanut yksikön pitkäaikaiseen valvontaan.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Attendo Oy:n palauttamaan Attendo Hopeahelmen paikkarakenteen sille myönnetyn luvan mukaiseksi. Lappeenrannassa sijaitseva asumisyksikkö tarjoaa ikäihmisille palveluasumista ja vaativampaa ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista. Yksikön paikkarakenne on viime vuosina muutettu siten, ettei se vastaa sille myönnettyä lupaa. Toimintaan tehtävät oleelliset muutokset edellyttävät kuitenkin aina lupaviranomaisen lupaa.

Valvonnan yhteydessä on käynyt ilmi, että ympärivuorokautisia asiakaspaikkoja on vähennetty ja asiakkaita on otettu kevyempään palveluasumiseen, vaikka heidän toimintakykynsä ja palvelutarpeensa edellyttävät ympärivuorokautista hoivaa ja valvontaa. Myös yksikön henkilökuntaa on vähennetty.

Aluehallintovirasto on ottanut asumisyksikön pitkäaikaiseen valvontaansa. Valvonnalla varmistetaan, että paikkarakenne palautetaan luvan mukaiseksi ja henkilökunnan määrä saadaan asiakkaiden palvelutarpeen ja hoivan edellyttämälle tasolle. Attendo Oy:n on raportoitava asiakas- ja henkilökuntatilanteesta aluehallintovirastolle annettuna siirtymäaikana. Aluehallintoviraston päätös ei edellytä asiakkaiden siirtämistä asumisyksiköstä muualle.

Saija Lindström, sosiaalihuollon ylitarkastaja, p. 0295 016 581

Sari Husa, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja, p. 0295 017 361

