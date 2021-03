Lappeenrantalainen ravintola määrätään suljettavaksi kahdeksi viikoksi koronatilanteesta johtuvien anniskeluaikarajoitusten rikkomuksen vuoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt lappeenrantalaisen Torin Kulman Ravintolan suljettavaksi kahden viikon määräajaksi tartuntatautilain mukaisten anniskeluaikarajoitusten rikkomuksen vuoksi.

Ravintolassa oli käynyt 26.2.2021 paikalla poliisipartio. Aluehallintovirasto sai poliisilta tiedoksi, että ravintolan asiakkailla oli ollut anniskeltuja alkoholijuomia hallussaan kello 23.21. Voimassa olevien koronarajoitusten mukaan anniskelun tulee loppua kello 22.00 eikä alkoholijuomia saa olla asiakkailla hallussa enää kello 23.00 jälkeen.

Rikkomuksen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan ravintoloitsijan täytyy keskeyttää ravitsemistoiminta ja pitää liike suljettuna asiakkailta 3.-17.3.2021. Myös take away -myynti ja kotiinkuljetuspalvelu on kielletty.

Ravintoloitsijan tulee vastaisuudessa huolehtia siitä, että toiminnassa noudatetaan tartuntatautilaissa ja lain nojalla annetuissa asetuksissa määrättyjä anniskelu- ja aukiolorajoituksia ja muita velvoitteita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi.

Aluehallintovirasto valvoo tartuntatautilain mukaisesti sitä, että ravintolat noudattavat voimassa olevia koronatilanteesta johtuvia velvoitteita ja rajoituksia. Valvonnan perusteella aluehallintovirasto voi määrätä ravintoloitsijan korjaamaan toimintaansa tietyn määräajan kuluessa ja vakavimmissa rikkomuksissa jopa määrätä ravintolan suljettavaksi enintään kuukauden ajaksi.

