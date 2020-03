Lappset-konsernille 50-vuotisen historiansa paras liikevaihto vuonna 2019, yli 70 MEUR

Lappset Group on rovaniemeläinen perheomisteinen yritys, joka suunnittelee ja valmistaa leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, harraste- ja huippu-urheilukenttiä, teemoitettuja aktiviteettipuistoja sekä puisto- ja kadunkalusteita. Konsernin kotipaikka on Rovaniemellä, ja sillä on kotimaassa kaksi toimipistettä Helsingissä. Konserniin kuuluu 15 tytäryhtiötä yhdeksässä eri maassa, Ruotsissa, Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Näiden lisäksi konsernin kansainvälinen jakelijaverkosto ulottuu lähes 60 eri maahan. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 73 MEUR, ja sen palveluksessa toimii yli 430 eri alojen asiantuntijaa.

Vuonna 2020 Lappset viettää 50-vuotisjuhlavuottaan.