Lapsen oikeuksien viikko 2021

Barnavårdsföreningen järjestää maksuttoman verkkoluennon 17.11. klo 17.00–18.30. Luennon aiheena on Nyckeln till barnets självkänsla eli Avain lapsen itsetuntoon. Luento pidetään samana päivänä ja samaan aikaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Luennolle tulee ilmoittautua: www.bvif.fi/fi/tapahtumat/avain-lapsen-itsetuntoon/

Barnavårdsföreningen huomioi lasten oikeuksia molemmilla Instagram-tileillään viikon aikana: @barnavard ja @barnavard_osterbotten. Barnavårdsföreningen Vaasassa päivittää Instagram-tiliään: @barnavard_osterbotten

Lasten oikeudet ovat tärkeitä Barnavårdsföreningenille, joka työskentelee paremman vanhemmuuden ja paremman lapsuuden puolesta.

TaiKon järjestää Lapsen oikeuksien viikon perjantaina 19.11. jo perinteeksi muodostuneen Valo-Ljus-tapahtuman valokulkueineen. Tapahtumassa TaiKonin oppilaat julistavat myös lapsen oikeudet.

Valo-Ljus-tapahtuma 19.11. klo 18

Vaasassa järjestetään YK:n lapsen oikeuksien päivän kunniaksi Valo-Ljus-tapahtuma. Valoparaati lähtee TaiKonilta Vaasan kasarmialueelta klo 18 ja päättyy Vaasan torille, jossa osallistujat voivat jäädä seuraamaan TaiKonin teatteri-, tanssi- ja kuvataide- ja käsityöoppilaiden valoesitystä. Tapahtuma tuo valoa ja lämpöä pimeään marraskuun iltaan. Toivomme mahdollisimman monen pääsevän jakamaan yhteisen tunnelmallisen hetken. Tapahtuma on avoin kaikille ja se kestää noin tunnin. Lisätietoa tapahtumasta Facebookin tapahtumasivulla VALO - LJUS: https://fb.me/e/1Spc9Ip0V

Lapsen oikeuksien viikkoa edeltävänä lauantaina 13.11. TaiKonilla järjestetään Perhelauantai TaiKonilla –tapahtuma. Tapahtuma on suunnattu lapsiperheille ja siellä on mahdollista osallistua myös lyhtypajaan, jossa valmistetaan omat lyhdyt, joiden kanssa voi osallistua myös Valo-Ljus-tapahtuman lyhtykulkueeseen. (Päivitämme vielä facebook-tapahtumasivua lähempänä ajankohtaa ja lisäämme tiedon eri taidepajoista – myös tuosta lyhtypajasta.)

Perhelauantai TaiKonilla 13.11. klo 11-14

Tervetuloa Perhelauantai TaiKonilla -tapahtumaan la 19.11. klo 11-14. Perhelauantaina 4-10-vuotiaat lapset ovat, yhdessä vanhempien kanssa, tervetulleita kokeilemaan eri taideaineita TaiKonille. Tapahtuma on maksuton. Lisätietoa tapahtumasta Facebookin tapahtumasivulla Perhelauantai TaiKonilla - Familjelördag på TaiKon: https://fb.me/e/1mwx4cUlx

Lasten oikeuksien päivänä 20.11. uimahalli tarjoaa kaikille 4-16-vuotiaille uimahallikäynnin 1€ /lapsi klo 10-18 välisenä aikana.

Seurakunta järjestää Isovanhemmille ja lapsenlapsille toiminnallisen aamupäivän Vanhan Vaasan pappilassa lauantaina 20.11 klo 10-12.

Lapsiperheiden kotipalvelut järjestää torstaina 18.11 klo 10-12 puistotapahtuman Setterbergin puistossa, osoitteessa Rantakatu 4. Tule lapsesi tai koko perheen voimin viettämään mukava ulkoiluhetki. Ohjelmassa jumppaa, satuhierontaa ja leikkejä. Tarjolla myös mehua ja keksiä.

Torstaina 18.11.2021 klo 10.00-10.40 vietämme lapsen oikeuksien viikkoa Pikkupuu-teatteriesityksen parissa pääkirjaston Draama-salissa. Maksuton esitys sopii kaikenikäisille lapsille. Esityksen jälkeen on työpaja, jossa kokeillaan miimitekniikoita.

Pikkupuu

Pantomiimiesitys siitä, kuinka pieni puu voi muuttaa elämäsi

Pikkupuu on pantomiimiesitys, joka on suunnattu pääasiassa kaikenikäisille lapsille. Sen on kirjoittanut Thomas Velissaris ja se perustuu elokuvaan Chaplinin poika (The Kid) ja Yang Hanin Puu-nimiseen animaatioon. Yksinäinen mies elää saman päivän uudelleen ja uudelleen kunnes hänen kohtalonsa muuttuu hänen kohdatessaan pienen puun, joka tarvitsee huolenpitoa ja rakkautta.

Esitys on miiminen, ja sen tarkoituksena on tutustuttaa lapset tähän genreen: esityksen jälkeen työpajassa he saavat kokeilla tämän ihastuttavan esittävän taiteenlajin miimisiä tekniikoita. Tavoitteena on myös saada lapset miettimään, miten meitä ympäröivä luonto on täynnä elämää ja tunteita.

Käsikirjoitus ja esiintyminen: Thomas Velissaris. Musiikki: Eva Kavalika. Esityksen kesto 20 minuuttia. Työpajan kesto 20 minuuttia.

Heijastinrata lapsille pe 19.11. Muumipuistossa

Bongaa heijastimet puistossa! Montako heijastinta löydät? Ota itsellesi yksi mukaan ja kiinnitä takkiisi – näin näyt pimeällä liikenteessä. Perjantaina 19.11. klo 9 alkaen heijastinrata lapsille Satopuiston leikkialueella (Muumipuisto). Aikuisille tietoiskuja lapsen oikeuksista. Tapahtuman järjestäjinä Tammikaivon perhekeskus ja Varhaisen tuen perhetyö Peppi sekä heijastimen lahjoittaneet tahot.