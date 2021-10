Lapsettomuushoidoista on tullut tavallinen tie vanhemmuuteen, mutta miltä ne tuntuvat?

Uusi kirja: Vastuu ekologisista vaatteista ei ole vain kuluttajalla 1.9.2021 09:47:24 EEST | Tiedote

Vaateteollisuuden epäkohtia on viime vuosina käsitelty julkisuudessa, mutta vielä on matkaa siihen, että voimme pukeutua hyvällä omallatunnolla. Vaatealan sisäpiiriläisen Anniina Nurmen uusi kirja Rakastan ja vihaan vaatteita on avoin kuvaus siitä, kuinka halpavaatteisiin hullaantunut teini kasvaa vastuullisen vaatetuotannon asiantuntijaksi, jonka työ on vasta alussa.