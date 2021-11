Lapsikuolemajärjestön pyhäinpäivän viesti: suruvapaa lapsensa menettäneille vanhemmille

”Lapsensa menettäminen on yksi suurimmista suruista ja kriiseistä, minkä vanhempi voi kohdata. Lapsensa menettäneet vanhemmat tarvitsevat aikaa suremiseen, käytännön järjestelyiden hoitamiseen ja uudenlaiseen vanhemmuuteen sopeutumiseen. Heidät tulisi vihdoin huomioida yhteiskunnassa paremmin, ja tähän esitämme yhdeksi ratkaisuksi suruvapaata lapsensa menettäneille vanhemmille”, sanoo Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n toiminnanjohtaja Susanna Uittomäki.



Tanskassa on käytössä suruvapaa alaikäisen lapsensa menettäneille. Suruvapaa on pituudeltaan enimmillään 26 viikkoa, ja suruvapaalla vanhempi on oikeutettu ansiosidonnaisen etuuteen. Suruvapaalla voi halutessaan olla myös lyhemmän ajan tai pätkissä. Malli on joustava, ja siinä on huomioitu myös epätyypillisissä työsuhteissa olevat, opiskelijat ja työttömät. Suruvapaa koskee kaikkia vanhempia.



Suru ei ole sairaus. Lapsensa menettänyt voi saada sairaslomaa esimerkiksi mielenterveysdiagnoosin turvin. Diagnoosi voi kuitenkin olla jatkossa esteenä vakuutusten saannille, työnhaussa tai adoptioprosessissa. Lapsensa menettäneet vanhemmat eivät myöskään ole tällä hetkellä yhdenvertaisessa asemassa keskenään, vaan käytännöt työpaikoilla ja yhteiskunnan eri palveluissa vaihtelevat.



Lapsensa menettäneet vanhemmat ovat jo nyt menetyksen jälkeen useita kuukausia pois töistä, tavalla tai toisella. Käpy ry teki vuonna 2019 kyselyn läheisensä menettäneiden työhön palaamisesta. Kyselyyn vastasi 557 henkilöä, joista 60 % oli lapsensa kuoleman kokeneita vanhempia. Heistä 83 % oli ollut työstään pois vähintään kuukauden lapsen kuoleman jälkeen. Neljännes (26 %) palasi töihin 1–2 kuukauden kuluttua lapsensa kuolemasta. Kolmannes (33 %) vastaajista palasi töihin vasta 3–5 kuukauden kuluttua lapsensa kuolemasta. Neljännes (24 %) vastaajista palasi töihin tätä myöhemmin.



”Kriisin hetkellä vanhemmilla tulisi olla yhdenvertaisesti taloudellisesti turvattu tila surra ja sopeutua uudenlaiseen elämäntilanteeseen. Perheystävällinen yhteiskunta ei saa unohtaa perheitä surun ja menetyksen hetkellä”, sanoo toiminnanjohtaja Uittomäki.



