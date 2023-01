Lapsiperheiden kotipalveluun sisältyy runsaasti haasteita leskiperheiden vanhempien näkökulmasta

Suomen nuoret lesket ry:n vastine perhe-eläkejärjestelmän uudistamiseen 13.6.2019 13:37:21 EEST | Tiedote

Työmarkkinajärjestöt esittivät tällä viikolla julkaistussa esityksessään ehdotuksensa perhe-eläkejärjestelmän uudistamiseen. Suomen nuoret lesket ry vastustaa siinä esitettyä leskeneläkkeiden kaavamaista määräaikaistamista, koska se ei huomioi leskien erilaisia taloudellisia tilanteita. Yhdistys myös huomauttaa, että esityksessä ei oteta kantaa nuorena leskeytyneiden kannalta olennaisimpaan epäkohtaan eli siihen, että lapsettomat alle 50-vuotiaat nuoret lesket jäävät kokonaan ilman eläkettä. Suomen nuoret lesket ry vaatii tämän epäkohdan korjaamista. Tervetullutta työmarkkinajärjestöjen esityksessä on se, että siinä esitetään lapseneläkkeen yläikärajan nostoa 20 ikävuoteen. Tärkeä uudistus on myös leskeneläkeoikeuden laajentaminen koskemaan avopuolisoita niissä tilanteissa, kun avopuolisolla on kuolleen puolison kanssa lapsia.