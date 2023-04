Lapsiperheiden palveluja samaan rakennukseen Niittykummun perhekeskukseen

Niittykummun perhekeskuksen tilat sijaitsevat osoitteessa Niittyportti 4, hyvien julkisen liikenteen yhteyksien solmukohdassa. Perhekeskukseen muuttavat neuvola, lasten kuntoutuspalvelut, perheneuvola, perhesosiaalityö, lastenpsykiatrinen yksikkö ja lastensuojelu. Perhekeskus kokoaa lapsiperheiden palvelut samaan rakennukseen ja perhekeskuksesta tulee samalla liki 200 henkilön työpaikka. Tiloissa on kiinnitetty erityistä huomiota työntekemisen sujuvuuteen ottamalla henkilöstö jo varhaisessa vaiheessa mukaan kiinteistön peruskorjauksen suunnitteluun.

– ​​​​​​Perheiden palvelut muodostavat kokonaisuuden. Ajatuksena on, että palvelut kootaan hyvien liikenneyhteyksien varrelle, jolloin niihin on helppo tulla asioimaan. Asiakkaan ei myöskään tarvitse tuntea koko meidän palvelukirjoamme, vaan ammattilaisemme tarjoavat lapselle ja koko perheelle sopivan kokonaisuuden. Saman katon alla toimiminen mahdollistaa ammattilaistemme verkostoitumisen ja tukee yhteistä, moniammatillista työskentelyä. Uudet, tarkoitukseen remontoidut tilat on suunniteltu erilaisia toimintoja varten ja ne joustavat tarpeiden mukaan. Tiloissa huomioidaan turvallisuus, terveellisyys ja esteettömyys sekä pienet ja vähän suuremmatkin asiakkaat, sanoo palvelualuejohtaja Mari Ahlström Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Perhekeskuksen tilat avarine aulatiloineen sijaitsevat rakennuksen 2. kerroksessa. Perhekeskuksen käytössä on 4 621 m² sekä 1. kerroksen sosiaalitila 47 m².

Perusparannusurakka alkoi kesäkuussa 2022. Kohteen kehittäjänä toimii HGR Property Partners Oy, jonka kanssa kiinteistöön on tehty 15 vuoden vuokrasopimus. eQ Yhteiskuntakiinteistöt on kohteen tuleva omistaja. Mukana suunnittelussa on arkkitehtitoimisto PES-Arkkitehdit Oy ja urakoitsijana toimii NCC.

– Hankkeidemme tavoitteena on aina kaikkien osapuolten – vuokralaisten, kaupungin, tilojen käyttäjien, alueen asukkaiden kuin tulevan omistajan – yhteinen etu. Niittyportti 4 on tästä erinomainen esimerkki. On hienoa nähdä myös, miten kohteen toteutus on edennyt saumattomasti kohti terveellisiä, turvallisia ja toimivia tiloja Perhekeskuksen käyttöön, toteaa HGR Property Partners Oy:n kiinteistökehitysjohtaja Ilkka Mäkelä.

– Tavoitteenamme on tuottaa yhteiskuntaan enemmän toimivia, terveellisiä ja turvallisia toimitiloja. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen myötä markkinaan on muodostunut selkeä toimija, jonka kanssa näitä tilakysymyksiä voidaan ratkoa ja toteuttaa. Vastuullisena kiinteistönomistajana haluamme tuoda laajemminkin myös vähähiilistä energiatuotantoa kohteisiin, esimerkiksi maalämmön ja aurinkoenergian kautta, toteaa sijoitusjohtaja Jennifer Eloheimo, eQ, Yhteiskuntakiinteistöt.