Lapsuuden kehityksellinen trauma – syy arvottomuuden, häpeän ja syyllisyyden tunteisiin?

”Kaikki tieto, erilaiset lähestymistavat ja näkökulmat, jotka auttavat ihmistä hahmottamaan ja ymmärtämään itseään, ja tarvittaessa hakeutumaan asianmukaiseen hoitoon, ovat tärkeitä. Tämä on myös kirjani tarkoitus.”

- Juha Klaavu uutuusteoksessa Lapsuuden kehityksellinen trauma – Syy arvottomuuteen, häpeään ja syyllisyyteen

Juha Klaavun Lapsuuden kehityksellinen trauma – Syy arvottomuuteen, häpeään ja syyllisyyteen kuvaa lukijalle Klaavun laajan kliinisen kokemuksen pohjalta, kuinka kehityksellinen trauma syntyy, ja millaisia vaikutuksia epäaidon minuuden luomisella on ihmisen elämään. Teos auttaa lukijaa ymmärtämään, miten lapsuuden kehityksellinen trauma ulottuu niin ihmisen tekemiin arkisiin valintoihin kuin elämän suurempiin kysymyksiin kuten ystävyyssuhteiden ja parisuhteen muodostamiseen. Teos on suunnattu kaikille heille, jotka ovat joskus kokeneet arvottomuuden, häpeän ja syyllisyyden tunteita, joita heidän on ollut itse vaikea ymmärtää.

”Kirja on kirjoitettu tavalliselle lukijalle, ei vain psykoterapeuteille tai muunlaista ihmistyötä tekeville. Toivon, että jokainen kirjan mahdollinen lukija löytää kirjasta itselleen jotain puhuttelevaa ja käyttökelpoista.” kertoo Juha Klaavu teoksestaan.

Juha Klaavu on teologian maisteri, psykoanalyyttinen psykoterapeutti (Valvira, kela, EFPP), jungilainen psykoanalyytikko (C.G. Jung Institute Zürich, FEGAP, IAAP), kouluttaja, luennoitsija ja psykoterapeuttien työnohjaaja. Hän on toiminut omalla vastaanotollaan noin 20 vuoden ajan Suomessa ja ulkomailla. Klaavun erityisaloja ovat kehityksellinen trauma ja epävakauden hoito. Lapsuuden kehityksellinen trauma on hänen esikoisteoksensa.

Lapsuuden kehityksellinen trauma – Syy arvottomuuteen, häpeään ja syyllisyyteen ilmestyy kirjakauppoihin viikolla 4.

