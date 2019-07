Lapsuusajan traumoista kertova bestseller: haitallisilla kokemuksilla on pitkäaikaisia terveysvaikutuksia ja ne ovat hoidettavissa

Lastenlääkäri, TedTalk-puhuja sekä kirjailija Nadine Burke Harris kertoo kansainväliseksi menestykseksi nousseessa ja juuri suomennetussa kirjassaan Syvälle ulottuvat juuret - Turvattomasta lapsuudesta tasapainoiseen aikuisuuteen (2019) kuinka lapsuusajan trauma vaikuttaa terveyteen läpi elämän.

Pediatri Nadine Burke Harrisin pioneerimainen, bestselleriksi noussut kirja lapsuusajan traumojen pitkäaikaisista vaikutuksista, niiden korjaamisesta sekä sukupolvien yli ulottuvien haitallisten kierteiden katkaisusta on julkaistu suomeksi. Syvälle ulottuvat juuret - Turvattomasta lapsuudesta tasapainoiseen aikuisuuteen (2019) on julkaissut helsinkiläinen yleiskustantamo Basam Books.

Lapsuuden ajan haitalliset kokemukset ovat tutkitusti luultua yleisempiä. Se millä tavoin lapsuudessa koettu kaltoinkohtelu, vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat ja kotona koettu pelko vaikuttavat, on hyvin ajankohtainen kysymys. Kirjan sanoma on käänteentekevä pohdittaessa nuorten syrjäytymistä, väkivallan periytymistä ja lasten kokemia haastavia tilanteita. Kirja tarjoaa tutkimukseen nojaavaa tietoa näiden suurten, kansantaloudellisesti merkittävien kysymysten ratkaisemiseksi.

Kirjassa esitetty aineisto perustuu tohtori Vince Felittin sekä tohtori Bob Andan toteuttamaan 17 500 vastaajan kattamaan kyselytutkimukseen (The Adverse Childhood Experiences Study). Aineistosta toteutettu korrelaatiovertailu tutki lapsuusajan kokemusten eli ACE-pisteiden (adverce childhood experiences) sekä terveysvaikutusten välistä vaikutussuhdetta. Tutkimuksessa korkea ACE-pisteiden määrä pystyttiin yhdistämään aikuisiälläkin vaikuttaviin tekijöihin kuten noin kolminkertaistuneeseen keuhkosyöpä- sekä sepelvaltimotaudin riskiin ja nelinkertaistuneeseen masennuksen riskiin. Itsemurhan riski todettiin jopa kaksitoista kertaa todennäköisemmäksi kuin vastaajilla, joiden ACE-pisteytys oli nolla.

Nadine Burke Harrisin mukaan haitallisten lapsuusajan kokemusten vaikutukset voivat johtaa riskialttiiseen käytökseen, mutta lapsen kehittyviin aivoihin sekä kehoihin niillä on suurina määrinä jopa fysiologia vaikutuksia. Hän kuvailee kuuluisassa, vuonna 2014 taltioidussa TED-puheenvuorossaan:

Children are especially sensitive to this repeated stress activation, because their brains and bodies are just developing. High doses of adversity not only affect brain structure and function, they affect the developing immune system, developing hormonal systems, and even the way our DNA is read and transcribed. -Nadine Burke Harris, 2014

Harrisin vangitseva kirja on kuvaus nuoren lääkärin intohimosta auttaa potilaitaan, löytää toimivia ratkaisuja monimuotoisiin ongelmiin, levittää tietoa ja vaikuttaa päätöksentekoelimiin. Harrisin intohimo rakentaa parempaa maailmaa ulottuu pieneltä klinikalta eri puolille maailmaa tulisen, vuonna 2014 taltioidun TED-puheenvuoron myötä.

