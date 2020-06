Lapti käynnistää Kuopion Portin kolmannen ja viimeisen vaiheen

Rakennusliike Lapti Oy on tehnyt aloituspäätöksen Kuopion asemanseudulle nousevan Kuopion Portin kolmannen ja viimeisen vaiheen rakentamisesta. Kuopion Portin viimeisessä vaiheessa rakennetaan 15-kerroksinen tornitalo ja siihen liittyvä matalampi rakennusosa, jossa on vuokrattavia toimisto- ja liiketiloja yhteensä 4462 m2. Tornitaloon valmistuu Asunto Oy Kuopion Aseman Kärki. Aseman Kärkeen tulee 90 asuntoa, jotka sijaitsevat 4-15 kerroksissa. Kuopion Portin kolmas vaihe valmistuu keväällä 2022.

C-vaiheen liike- ja toimitilojen vuokrausaste jo yli 60 prosenttia

Kuopion rautatieaseman ja matkakeskuksen väliin valmistuva Kuopion Portti on monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu asuntoja, palveluasumista, toimisto- ja liiketiloja, pysäköintilaitos ja matkakeskus. Kuopion Portin A-vaiheen kaikki tilat on vuokrattu ja B-vaiheen toimitiloista on vuokraamatta vain yksi 32 m2:n tila, joka soveltuu toimistoksi tai liiketilaksi. Viimeisen C-vaiheen liike- ja toimitilojen vuokrausaste on tällä hetkellä 64 %.

Kuopion Portin liike- ja toimistotilojen vuokraus on edennyt hyvin hankkeen alusta lähtien. Portista tulee Kuopioon merkittävä työnteon ja urbaanin asumisen keskus julkisen liikenteen solmukohtaan. Kuopion Porttiin avataan päiväkodin lisäksi mm. päivittäistavarakauppa, pankki, lounas- ja pikaruokaravintolat ja parturiliike, kertoo Rakennusliike Lapti Oy:n Itä-Suomen aluejohtaja Risto Pekkarinen.

Asuntojen kysyntä pysynyt hyvänä

Kuopion Porttiin rakennetaan kolme asuintornia, joista ensimmäinen Asunto Oy Kuopion Aseman Torni valmistui tammikuussa 2020. Toisen asuintornin Asunto Oy Kuopion Aseman Väylän rakentaminen on hyvässä vauhdissa. 17-kerroksinen Aseman Väylä valmistuu arviolta tammikuussa 2021. Nyt käynnistetään kolmannen asuintornin Asunto Oy Kuopion Aseman Kärjen rakentaminen. Aseman Kärjestä tulee 15-kerroksinen ja sen ylimmäiseen kerrokseen tulee taloyhtiön sauna ja terassi.