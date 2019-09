Lapti käynnisti Aallonportin asuinkorttelin viimeisen vaiheen, 237 asuntoa rakenteilla

Lapti Group -konserniin kuuluva Rakennusliike Lapti Oy rakentaa Seminaarimäelle Jyväskylään Aallonportin korttelia, jossa viimeisen kerrostalon As Oy Jyväskylän Elissan rakentaminen on käynnistynyt. Aiemmin tänä kesänä on jo käynnistetty viimeisen vaiheen kaksi muuta taloa ja pysäköintihalli. Viimeisen vaiheen 152 asunnon myötä alueella on nyt rakenteilla yhteensä 237 asuntoa Vuonna 2020 valmistuvaan Aallonportin kortteliin tulee yhteensä 308 asuntoa ja 100-paikkainen autohalli. Aallonportin korttelin talot on nimetty Jyväskylään käden jälkensä jättäneen Alvar Aallon ja hänen lähipiirinsä mukaan.

Aallonportin viimeiset talot Selly (D-talo), Johan (E-talo) ja Elissa (C-talo) valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.

Aallonportin asuinkortteliin rakennettava Elissa on kaikkien korttelin rakennusten tapaan esteettisesti ja rakennusteknisesti korkeatasoinen. Asunnot ovat pohjaratkaisuiltaan tehokkaita ja valoisia yksiöitä ja kaksioita. Koko korttelia palvelevat saunatilat rakennetaan Elissan ylimpään kerrokseen. Autopaikat on sijoitettu pihakannen alapuoliseen autohalliin, joihin on useimmista rakennuksista suora käynti hissillä. Aallonportin kortteli tuo uutta elinvoimaa Jyväskylän keskustaan, jossa asunnoille on myös suuri kysyntä. On ollut hienoa päästä toteuttamaan arkkitehtonisesti yhtenäinen seitsemän kerrostalon asuinkorttelikokonaisuus, kertoo Rakennusliike Lapti Keski-Suomen aluejohtaja Samuli Heino. Asunnot ovat Laptin tyyliin hyvin varusteltuja, mutta järkevän hintaisia. Kaikissa asunnoissa on esimerkiksi vesikiertoinen lattialämmitys ja ranskalainen parveke. Asunnot ovat helposti kalustettavia, valoisia ja toimivia. Tästä kertoo myös asuntojen hyvä kysyntä. Koko kortteli saadaan rakennettua täysin valmiiksi kolmessa vuodessa, kuvailee Heino. Hyvä sijainti yliopiston ja keskustan tuntumassa Aallonporttiin viimeisenä nousevasta Elissasta on matkaa Jyväskylän keskustaan alle kilometri ja yliopistolle alle 200 metriä. Hyvä sijainti kaupungin sisääntulon varrella, kävelyetäisyydellä olevat monipuoliset palvelut ja lähellä olevat virkistysalueet luovat hyvät puitteet asumiselle ja elämiselle. Mikäli haet uutta kotia hyvällä sijainnilla, kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä. Tällöin uuden kodin ostajalla on mahdollisuus vaikuttaa pintamateriaaleihin ja kodinkoneisiin, vinkkaa Heino.

