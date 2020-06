Lapti rakentaa 54 asunnon kerrostalon uudelle Hervantajärven asuinalueelle Tampereelle

Lapti rakentaa kaksi kerrostaloa Huikkaan alueelle Tampereelle 20.5.2020 13:00:00 EEST | Tiedote

Rakennusliike Lapti Oy rakentaa Hakametsän itäpuolella sijaitsevan Huikkaanaukion läheisyyteen Ali-Huikkaantielle kaksi nelikerroksista kerrostaloa, joihin tulee yhteensä 54 huoneistoa. Asunto Oy Huikkaan Harmonian asuntotarjonta on monipuolinen. Taloihin on suunniteltu asuntoja kompakteista yksiöistä tilaviin perheasuntoihin. Kohteen on suunnitellut arkkitehti Harri Mäkiaho Arkkitehtipalvelu Oy:stä. Rakentaminen on käynnissä ja talot valmistuvat kesällä 2021.