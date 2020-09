Lapti rakentaa Asuntoyhtymälle lähes 100 asuntoa Keimolaan Vantaalle

Rakennusliike Lapti Oy on tehnyt esisopimuksen Asuntoyhtymä Group Oy:n kanssa Asunto Oy Vantaan Ruutulipun kolmen 6-kerroksisen terassitalon rakentamisesta Keimolaan Vantaalle. Taloihin tulee yhteensä 97 asuntoa 28 m2:n yksiöistä 67 m2:n neljän huoneen asuntoihin. Autopaikat on sijoitettu autokatokseen ja talojen piha-alueille. Autokatokset yhdistetään asuinrakennuksiin pergolalla.

Keimolaan Vantaalle, entisen Keimolan moottoriurheilukeskuksen alueelle nousee asuntoja noin 2500 ihmiselle. Alueen historia on tuotu nykypäivään Keimolan kadunnimissä. Esimerkiksi Laptin rakenteilla olevat talot nousevat Ajolenkki-nimiselle kadulle, joka on ollut osa vanhaa ajorataa. Alueella on myös Lincolnin aukio, joka on nimetty radan perustajan, kilpa-autoilija Curt Lincolnin muistoksi.