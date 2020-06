Lapti suunnittelee ekologisen kolmen talon rivitaloyhtiön rakentamista Ristonmaalle Jyväskylään

Rakennusliike Lapti Oy suunnittelee Jyväskylään Jyväsjärven kupeeseen Ristonmaalle rivitaloyhtiön Asunto Oy Jyväskylän Kaskenhovin rakentamista. Taloyhtiö sijaitsee osoitteessa Tienristi 1. Kaskenhoviin tulee yhteensä 14 asuntoa kolmeen puurunkoiseen rivitaloon. Asuntojakauma painottuu perheasuntoihin 81,5 m2:n kolmioista tilaviin 121,5 m2:n viiden huoneen asuntoihin. Kohde valmistuu syksyllä 2021.

Asunto Oy Jyväskylän Kaskenhovissa panostetaan ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen. Asunnot lämmitetään maaperästä saatavalla geoenergialla, joka saadaan taloyhtiön tontille sijoittuvista lämpökaivoista. Rakennusten elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat alhaiset, koska lämmityslähteenä käytetään maalämpöä ja rakenteet ovat tiiviitä ja laitteet energiatehokkaita.

Modernia asumista vehreässä ympäristössä

Jyväskylän Kaskenhovissa on panostettu asuntojen varusteluun. Kaikissa asunnoissa on terassi ja osassa myös lasitettu parveke. Asuntojen sisätilat erottaa tyylikkäät liukulasiovet, jotka tuovat asuntoihin valoisuutta ja ilmavuutta. Asumismukavuutta lisää vesikiertoinen lattialämmitys sekä lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto, joka pitää sisäilman miellyttävänä ympäri vuoden. Lisäksi asunnoissa on varaus takkaa, keskuspölyimuria ja sisäilman jäähdytysyksikköä varten.