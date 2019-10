Laptin rakentama pysäköintitalo P-Matkakeskus harjakorkeuteen

Lapti käynnisti Aallonportin asuinkorttelin viimeisen vaiheen, 237 asuntoa rakenteilla 6.9.2019 09:00:00 EEST | Tiedote

Lapti Group -konserniin kuuluva Rakennusliike Lapti Oy rakentaa Seminaarimäelle Jyväskylään Aallonportin korttelia, jossa viimeisen kerrostalon As Oy Jyväskylän Elissan rakentaminen on käynnistynyt. Aiemmin tänä kesänä on jo käynnistetty viimeisen vaiheen kaksi muuta taloa ja pysäköintihalli. Viimeisen vaiheen 152 asunnon myötä alueella on nyt rakenteilla yhteensä 237 asuntoa Vuonna 2020 valmistuvaan Aallonportin kortteliin tulee yhteensä 308 asuntoa ja 100-paikkainen autohalli. Aallonportin korttelin talot on nimetty Jyväskylään käden jälkensä jättäneen Alvar Aallon ja hänen lähipiirinsä mukaan.