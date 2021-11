Lapua 1976 -elokuvan päärooleissa nousevat tähdet Saana Koivisto ja Konsta Laakso

Lapua 1976 -elokuvan rakkaustarinan keskiöön on kiinnitetty nuoret, valovoimaiset näyttelijät Saana Koivisto ja Konsta Laakso. Keväällä teatterikorkeakoulusta valmistunut Saana Koivisto nousi tutuksi Antti J. Jokisen Helene-elokuvasta ja näyttelijä Konsta Laakso miespääosastaan Markku Pölösen Oma maa -elokuvassa. Yhdessä Hannu-Pekka Björkmanin kanssa näyttelijät tulkitsevat Lapuan patruunatehtaan räjähdyksestä kertovaa tarinaa.

– Olen viettänyt Lapualla joulut ja kesät pienestä pitäen, sillä vanhempani ovat Lapualta kotoisin. Roolin myötä olen keskustellut vanhempieni kanssa onnettomuudesta. Vanhempani olivat Lapualla, kun räjähdys tapahtui. Minulle tämä on tärkeä matka omiin juuriini ja odotan innolla kuvausten alkamista, kertoo näyttelijä Saana Koivisto.

Vuonna 1976 tapahtunut patruunatehtaan räjähdys on yksi Suomen rauhanajan tuhoisimpia onnettomuuksia. Onnettomuuden seurauksena 66 lasta menetti yhden tai molemmat vanhempansa ja 30 ihmistä jäi leskeksi. Lapua 1976 -elokuva kertoo epätoivoisen rakkaustarinan tuhon keskellä. Vaikka elokuva ja sen hahmot ovat fiktiivisiä, niin tarina pohjautuu tositapahtumiin.

– Elokuvaa varten on kerätty materiaalia ja haastateltu turmapaikalla olleita henkilöitä kymmenen vuoden ajan. Näistä haastatteluista ja materiaaleista olemme saaneet jopa sellaista tietoa, jota ei ole aiemmin julkaistu. Elokuva kertoo vahvasta yhteisöstä, joka onnettomuuden keskellä ponnistelee oman henkensä uhalla ehkäistäkseen vielä suuremman tuhon syntymisen. Nyt on aika nostaa turmapaikalla olleet siihen rooliin, jonka he ansaitsevat: sankareiksi, avaa elokuvan ohjaaja Toni Kurkimäki.

Näyttelijä Saana Koivisto nähdään elokuvassa tehtaanjohtajan tyttären Kaisan roolissa, joka palaa takaisin Lapualle tuoreen puolisonsa kanssa. Patruunatehtaalla Kaisa törmää Mattiin ja vanha rakkaus roihahtaa uudelleen. Matin roolissa nähdään näyttelijä Konsta Laakso. Patruunatehtaan johtajan Aarnen roolissa nähdään Jussi-palkittu näyttelijä Hannu-Pekka Björkman.

– Elokuva on jo aiheeltaan hyvin merkittävä ja kiinnostus sitä kohtaan kasvattaa sen kokoluokan yhdeksi suurimmista maakunnassa tehdyistä elokuvista. Tämä aihe on niin tärkeä käsitellä oikein, että se kuuluukin kertoa maakunnan omalla äänellä, kertoo elokuvan tuottaja Pekka Pohjoispää.

Lapua 1976 -elokuvan muissa merkittävissä rooleissa nähdään pitkä lista pohjalaislähtöisiä näyttelijöitä. Rooleihin on jo kiinnitetty näyttelijät Jussi Lampi, Leo Honkonen, Johanna Koivu, Juha Lagström, Pirkko Uitto, Jarmo Perälä, Timo Teern, Irina Isberg, Juha Uutela, Teemu Mäkinen, Sonja Halla-aho, Teemu Kettula, Tapani Korhonen ja Kristiina Karhu. Lisäksi elokuvassa nähdään satoja avustajia suurissa joukkokohtauksissa. Elokuvan tuotantoa varten on perustettu tuotantoyhtiö Blankface Oy. Elokuvan on käsikirjoittanut Tuukka Haapamäki Toni Kurkimäen alkuperäistarinan pohjalta ja sen tuottavat Mikko Jokipii ja Pekka Pohjoispää.