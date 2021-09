Lapväärtin-Isojoen vesivision tiimoilta järjestetään ohjelmaa koko perheelle (Pohjalaismaakunnat)

Jaa

Visiotyön tavoitteena on parantaa alueen vetovoimaisuutta ja elinkeinoja, sekä osallistaa paikallisia asukkaita ja eri alojen toimijoita yhteisen vesistön hoitoon ja kehittämiseen. Vesivisio tuo yhteen alueen asukkaat ja eri alojen toimijat, sekä mahdollistaa yhteisen vision luomisen vesistöalueelle. Tähän teemaan liittyen on nyt mahdollisuus käydä katsomassa alueen kirjastoissa kiertävää valokuvanäyttelyä sekä lähteä seikkailemaan alueen vesistöjen äärelle.

Upeita luontokuvia nähtävillä alueen kirjastoissa

Juuri nyt on käynnistynyt kirjastoissa kiertävä valokuvanäyttely ”Veden eri muodot”. Näyttelyssä esitellään kesällä järjestettyyn valokuvakilpailuun osallistuvia valokuvia. Kilpailukuvia saatiin huimat 61 kappaletta ja ne ovat kaikki nähtävillä kirjastonäyttelyssä. Ensimmäisenä näyttely ilahduttaa Kauhajoen kirjastossa 6.9–19.9. Näyttelyssä on mukana pääosin Lapväärtin-Isojoen vesistöalueelta tai sen lähistöltä otettuja luontokuvia. Kirjastoissa kävijät saavat äänestää voittajakuvaa ja parhaan vesikuvan ottajalle on luvassa palkinnoksi majoitus Lauhansarvessa. Valokuvien lisäksi näyttelyssä esitellään myös tietoa Lapväärtin-Isojoen vesivisiosta, sekä alueen vesiluonnosta. Valokuvanäyttely kiertää alueen kirjastoissa ja viipyy kaksi viikkoa kussakin kirjastossa. Kilpailuun osallistuvia valokuvia pääsee katselemaan myös vesivision kotisivuilla viikoilla 6.9–31.10, ja myös siellä on mahdollisuus äänestää mieleistään luontokuvaa. Valokuvakilpailun voittaja julkistetaan marraskuun alussa.

Aikataulu kirjastonäyttelyille:

o Kauhajoen kirjasto vko 36-37

o Kristiinankaupungin kirjasto vko 38-39

o Karijoen kirjasto vko 40-41

o Isojoen kirjasto vko 42-43

o Vesivision kotisivut vko 36-43

Lähde seikkailemaan vesistöjen äärelle

Lapväärtin-Isojoen vesistöjen äärelle piilotetaan syyskuun aikana 13 geokätköä, jotka esittelevät kauniita vesikohteita. Kätköjä etsimällä pääset tutustumaan vesiluontoon, näet hienoja vesimaisemia, sekä opit vesistöjen hoidosta. Vesivisio haastaa sinut etsimään kaikki 13 kätköä, sillä 20 nopeimmalle kaikkien kätköjen löytäjälle on luvassa vesiaiheinen palkinto. Jokaiseen kätköön piilotetaan kätkösana, jotka yhdessä muodostavat 13 sanaisen kätkölauseen. Geokätköt sijaitsevat Kristiinankaupungin, Karijoen, Kauhajoen ja Isojoen alueella. Geokätköily on mukavaa koko perheen puuhaa ja se saattaa johdattaa yllättäviin paikkoihin, joihin ei muuten välttämättä eksyisi. Tieto Lapväärtin-Isojoen geokätköistä, sekä yksityiskohtaiset ohjeet geokätköjen etsintään julkaistaan vesivision kotisivuilla www.vesivattenvisio.org.

Tavoitteena yhteinen vesistö

Visiotyön tavoitteena on parantaa alueen vetovoimaisuutta ja elinkeinoja, sekä osallistaa paikallisia asukkaita ja eri alojen toimijoita yhteisen vesistön hoitoon ja kehittämiseen. Vesivisio tuo yhteen alueen asukkaat ja eri alojen toimijat, sekä mahdollistaa yhteisen vision luomisen vesistöalueelle. Tavoitteena on kehittää vesistöaluetta ja sovittaa yhteen vesivarojen käyttö ja hoito, aluesuunnittelu, tulvariskit ja elinkeinot.