Lapväärtinjokilaakson Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta toivotaan mielipiteitä (Pohjalaismaakunnat)

Jaa

Lapväärtinjokilaakson Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmisteltu vuosina 2019–2021 laaja-alaisessa teematyöryhmässä. Suunnitelma on laadittu osana Freshabit Life IP-hanketta ja se on yksi laajan valuma-aluesuunnitelman ja Vesivision osasuunnitelmista. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on luonnonsuojelun ja alueen muun käytön yhteensovittaminen. Lisäksi annetaan ohjeita ja ehdotuksia toimenpiteistä luontotyyppien tilan ja lajien elinympäristöjen turvaamiseksi tai parantamiseksi. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa huomioidaan myös virkistyskäyttöä, ympäristökasvatusta, kulttuuriarvoja ja paikallisia elinkeinoja.

Suunnitelmaluonnos on yleisesti nähtävillä 21.4.–31.5.2021 välisen ajan verkkopalveluosoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-Pohjanmaa. Ilmoitus on myös julkaistu Kristiinankaupungin, Isojoen, Karijoen ja Kauhajoen kuntien verkkosivuilla. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toivoo alueen asukkailta ja kaikilta asiasta kiinnostuneilta mielipiteitä ja kannanottoja 31.5.2021 mennessä. Mielipiteitä voi lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen postitse (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Euroopanmajavalle on laadittu toimintamalli Samanaikaisesti hoito- ja käyttösuunnittelun kanssa on myös laadittu euroopanmajavaa koskeva toimintamalli. Toimintamallin tavoitteena on lisätä lajin hyväksyttävyyttä ja ehkäistä koettuja lajin aiheuttamia vahinkoja alueella. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (luonnonsuojeluyksikkö), Suomen riistakeskus, Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus Luke ovat osallistuneet toimintamallin valmisteluun. Toimintamalli on liitetty hoito- ja käyttösuunnitelmaan, ja lisäksi mallista on laadittu esite. Esite julkaistaan ja se on saatavilla suunnittelualueen lähellä olevista tiedotuspisteistä.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa