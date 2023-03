Lari Mallius Hartela Länsi-Suomen uudeksi toimitusjohtajaksi

Hartela käynnisti Asunto Oy Kruunuvuorenrannan Kajon rakentamisen merelliseen Kruunuvuorenrantaan 16.2.2023 09:54:21 EET | Tiedote

Hartela on käynnistänyt omaperusteisen asuinkerrostalohankkeen, Asunto Oy Kruunuvuorenrannan Kajon rakentamisen Helsingin Kruunuvuorenrantaan. Kajon kahdeksankerroksisessa pistetalossa on 38 kerrostalokotia ja kaksikerroksisissa rivitaloissa seitsemän kotia. Kotien arvioitu valmistumisaika on loppukesällä 2024.