Laserpeli on liikuttanut ja hauskuuttanut lapsia, aikuisia ja perheitä Suomessa jo 30 vuotta!

Megazone on hauska paikka käydä liikkumassa ja huvittelemassa yksin tai porukalla. Megazonesta moni on saanut liikuttavan harrastuksen. Monelle Megazonen jo tuntevalle voikin tulla yllätyksenä, että lajissa mitellään myös maailmanmestaruuksista.

Suomelle maailmanmestaruuksia on kertynyt jo komeat kaksi kappaletta ja tällä hetkellä suomalainen joukkue God and Pals on hallitseva maailmanmestari. Pitkäaikaisimmat harrastajat ovat viihtyneet aktiivisesti lajin parissa perustamisvuodesta saakka.

Ensimmäinen Suomen Megazone-laserpelihalli avattiin Itäkeskuksessa 17.5.1993.

Megazone = liikunnallista ja hauskaa tekemistä sisätiloissa kaiken ikäisille.

(ikäsuositus 7-100v.).

Laserpelaamisen tarkoituksena on saada ihmiset liikkumaan ja kohtaamaan toisiaan myös kodin ulkopuolella pelkän pelikoneen äärellä istumisen sijaan.

Sanna Ovaskaisen Pro Gradu tutkimustyön (2019, 42) mukaan erityisesti lasten ja nuorten pelaamiseen käyttämä aika ja liikkumattomuus huolettaa vanhempia. Peleistä ei suinkaan ole pelkästään haittaa, vaan pelit voivat olla lapsille ja nuorille tärkeitä paikkoja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen.

Liikunnasta vieroittuneita ja sosiaalisista piireistä syrjäytyneitä on hankala pakottaa perinteisten urheilu- ja joukkuelajien piiriin, mutta tarjoamalla peleistä tuttuja piirteitä osana liikunnallista ja hauskaa harrastusta on mahdollista kannustaa nuoria liikkumaan aivan kuin huomaamattaan. Megazone laserpeli voikin parhaimmillaan tarjota sillan hauskan ja monipuolisen liikunnan pariin.

Megazone sopii hyvin koulujen liikuntatunneille, lasten synttäreille, urheiluseurojen tapahtumiin, yritysten virkistyspäiville ja vaikka polttareihin.

Lisäksi Megazone on koko perheen harrastus.

Megazonen lyhyt historia:

1970 – luvulta nykyiseen Megazone-aikaan; Hannikaisten veljekset, myös Megazonen perustajaveljekset, pelasivat keskenään puupyssyillä omia pelejään Isänsä maatilalla Laukaan Haapalassa. Tämän jälkeen veljekset löysivät ensin värikuulapelit -88, näistä peleistä nimismies taisi olla hieman eri mieltä veljesten kanssa, mutta asiasta päästiin kuitenkin lopulta yhteisymmärrykseen ja paintball-pelejä päästiin järjestämään. Muutamaa vuotta myöhemmin löytyi laserpeli, johon veljekset kävivät tutustumassa Lontoossa 1992. Mukana matkassa oli myös Tampereella värikuulapelejä pyörittänyt Lasse Pakarinen (osakaana 1993-1995). Ja loppu on Megazonen nykyajan historiaa.

Tänä päivänä Suomessa toimii 14 Megazone-pelihallia.

Pyssyleikeistä yrittäjiksi

Pyssyleikeistä elämän ura leikkimällä ja liikkumalla? Kyllä, näin kävi kolmelle Hannikaisen veljekselle. -70 luvulla pojat pelasivat omatekoisilla puupyssyillä, eivätkä voineet uneksiakaan siitä, että parikymmentä vuotta myöhemmin pyssyillä voi pelata ja saada osumia pelikavereihin turvallisesti. Homma lähti käyntiin värikuulapeleillä vuonna -88, jolloin ensimmäinen pelitapahtuma piti järjestää hieman lupia kiertäen;pelivälineet vuokrattiin ja värikuulat myytiin. Tapahtuman jälkeen uudesta lajista oli etusivun juttu paikallislehdessä ja myöhemmin veljekset kuulivat, ettei nimismies oikein tykännyt sotapeleistä hänen piirissään. Mutta yhteisymmärrys löytyi ja tapahtumia saatiin järjestettyä – harrastustoimintana omien töiden ohella.

Muutamaa vuotta myöhemmin löytyi laserpeli, johon veljekset ja Lasse Pakarinen kävivät tutustumassa Lontoossa 1992. Laitteistoksi valittiin juuri ensimmäisen järjestelmänsä Eurooppaan toimittaneen australialaisen P&C Microsin liivit. Siitä alkoi laserpelien Suomen historia. Lainoja haettiin omiin ja yrityksen nimiin. Yksi veljeksistä kiinnitti jopa maatilansa lainan vakuudeksi. Näin syntyi Laser Game Finland Oy ja Suomen Megazone – joka avasi ensimmäisen laserpelihallin Suomessa Itäkeskuksessa 17.5.1993. Euroopassa Suomi oli tuolloin vasta toinen maa, jossa laserpelejä pelailtiin. Tänä päivänä Megazone löytyy 14 paikkakunnalta ympäri Suomen, näistä Helsinki, Jyväskylä, Vantaa ja Tampere ovat edelleen Laser Game Finland Oy:n omistuksessa. Laitetoimittaja P&C Microsista on kasvanut maailman suurin laserpelijärjestelmien toimittaja Laser Game Finland Oy:n ollessa yksi ensimmäisistä asiakkaista toimien Suomen ja Balttian maiden myynti- ja huoltoedustajana.

Megazonen toimintaa on kehitetty ja laitteistoa uudistettu tiheään tahtiin. Mutta kun mikään ei riitä - vuonna 2015 Hannikaisen veljekset toivat Suomeen yhdessä Helsingin ja Vantaan yrittäjän kanssa Prison Island -vankilaseikkailun, kahdessa vuodessa Prison Island nousi Megazone-pelihallien yhteyteen Vantaalle (2015), Jyväskylään (2015), Helsinkiin (2016) ja Tampereelle (2017). Prison Island on ruotsalainen konsepti, joka on saanut alkunsa Västeråsissa vuonna 2004 – siis jo paljon ennen pakohuoneita. Myös Prison Island osoittautui suosituksi aktiviteetiksi, joka niin ikään on fyysinen laji, mutta kehittää myös älynystyröitä.