Laskuri kertoo miten voit säästää ilmanvaihdon kustannuksissa vähintään 20%

MyAir-energiansäästölaskurin avulla on helppo vertailla koneellisella poistoilmanvaihtojärjestelmällä varustetun kerrostalon energiankulutusta älykkäällä MyAir-järjestelmällä varustettuun. Laskurista näkee energiasäästöt myös, kun MyAir-järjestelmään on lisätty huoneistokohtaiset säätimet. Lisäksi laskurista näkee ilmanvaihdon hiilidioksidipäästöt.

Ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutuksen pohjana on kiinteistön lämmitettävän korvausilman määrä, johon vaikuttavat kohteen kerrosten lukumäärä, kerrospinta-ala ja maantieteellinen sijainti. Vuoden mittaan vaihtelevan lämmityksen tarpeen arviointiin käytetään Ilmatieteenlaitoksen aluekohtaisia lämmöntarvelukuja.

Tulokset saadaan megawattitunteina, euroina maalämmön keskihinnalla kerrottuna sekä hiilidioksidin määränä, joka perustuu Tilastokeskuksen arvioon energian hiilijalanjäljestä. Laskurin perustana on käytetty energialaskennasta tuttuja periaatteita. Tuloksien perusteella voidaan arvioida MyAirin vaikutuksia kiinteistön energiatehokkuuteen esimerkiksi energiaremontin yhteydessä.

Miksi MyAir säästää energiaa verrattuna perinteiseen ilmanvaihtojärjestelmään?

”MyAirin energiaa säästävä vaikutus tulee siitä, kuinka se tasapainottaa eri kerrosten väliset paine-erot ja poistaa koko talon laajuiset, ajastetut tehostukset. Paine-erojen tasapainotus poistaa lisäksi hormivirtauksen vaikutuksen asuntojen ilmamääriin, mikä on huomioitu laskennassa”, kertoo innovaation tuotepäällikkö Antti Rytivaara Climeconilta.

Vieläkin suurempia energiasäästöjä huoneistokohtaisilla MyAir-säätimillä

MyAir-säädin on järjestelmän lisävaruste, jonka vaikutukset energiansäästöihin ovat vieläkin suuremmat. Erityisesti säätimen Poissa-tilan käyttö laskee huoneiston ilmamääriä noin 30 %.

”Energiasuunnittelijoilta saadun palautteen mukaan Poissa-tila on avainasemassa merkittäviin energiansäästöihin. Laskennallisesti sen arvioidaan laskevan koko kiinteistön lämmitettävän korvausilman määrää ja siten myös energiankulutusta vuoden aikana noin 20 %”, Rytivaara toteaa.

Laskuri on verifioitu kolmannella osapuolella

Mukana laskennan paikkansapitävyyden varmistamisessa on ollut ilmanvaihdon asiantuntijoita Insinööritoimisto Leo Maaskolalta sekä A-insinööreiltä. Laskennassa on käytetty standardoituja arvoja ja tekijöiden määrittelyssä on noudatettu varovaisuutta. Todellisuudessa siis energiasäästöt saattavat olla paljon laskurin ilmoittamaa suurempiakin.