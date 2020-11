Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia Anja Portinin Radio Popoville

Anja Portinin lastenromaani Radio Popov palkitaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandialla. Samalla perinteikäs suomenruotsalainen S&S saa Finlandia-palkinnon ensimmäistä kertaa vain suomeksi julkaistusta teoksesta.

30 000:n euron tunnustus jaetaan vuosittain ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle. Voittajan valitsi kuuden ehdokkaan joukosta näyttelijä Christoffer Strandberg. Hän kirjoittaa lukukokemuksestaan muun muassa näin:

"Olen aina ollut sitä mieltä, että hyvä lasten- tai nuortenkirja on sellainen, johon voi palata läpi elämän löytääkseen uusia ulottuvuuksia ja todetakseen, että tässä on oltu asioiden ytimessä koko ajan. Tämä on sellainen kirja. (...)

Kirjan maailma — sen aika ja paikka — kiehtoo minua suuresti. Se onnistuu olemaan ajaton ja samalla täysin meidän ajassamme. Radio Popov on fantastinen satu, mutta myös riipaiseva, todellisuuteen ankkuroitu tarina inhimillisyydestä. Täällä maailmaa ja ihmisiä ei katsota mustavalkoisten lasien läpi. Unohdettujen lapsien vanhempia ei demonisoida. Tämä ei ole tarina hyvän ja pahan kamppailusta. Tämä on tarina, joka keskittyy hyvään sen pienissä ja suurissa muodoissa kaikesta pahasta huolimatta. (...)

Ja pakko myös kehua Miila Westinin kuvitusta! Kuvat tukevat tarinaa ja antavat rytmiä tekstille. Sanat saavat aikaa laskeutua lukijaan, kun hän tutkii kuvia, vähän kuin laulun sanat instrumentaalisen osion aikana musiikissa. (...)

Pyytäisin yhtä asiaa, Anja: saisinko tavata Alfredin ja kaikki muut uudestaan? Haluan tietää, miten heidän käy!"

Radio Popov kertoo yksinäisyydestä, ystävyydestä ja tarinankerronnan voimasta. Lämmin seikkailutarina tuo mieleen lastenkirjallisuuden klassikot Astrid Lindgrenistä Roald Dahliin, mutta tempaa mukaansa myös aikuisen lukijan.

Kirjan käännösoikeudet on jo myyty Tanskaan, Viroon, Latviaan ja Liettuaan.

Anja Portin (s. 1971) on helsinkiläinen kirjailija, joka kirjoittaa sekä aikuisille että lapsille. Hän on aiemmin kirjoittanut romaanin ja kolme lastenkirjaa. Lisäksi hän on kirjoittanut ja toimittanut esseekokoelmia ja tietokirjoja. Hänen lastenkirjoistaan on tehty myös näytelmäsovituksia. Portin on opiskellut Helsingin ja Turun yliopistoissa ja valmistunut filosofian ja oikeustieteen maisteriksi. Hän on työskennellyt muun muassa toimittajana ja tutkijana.

Anja Portin: Radio Popov, kuvittanut Miila Westin

Kustantamo S&S 2020