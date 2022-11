Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia Sofia ja Amanda Chanfreaun lastenromaanille Kirahvin sydän on tavattoman suuri

30 000:n euron tunnustus jaetaan vuosittain ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle. Voittajan valitsi kuuden ehdokkaan joukosta näyttelijä ja luokanopettaja Ernest Lawson. Hän kuvaa lukukokemustaan muun muassa näin:

"Valitsijana en kuitenkaan toiminut minä, vaan se Ernest, joka lapsena luki ihan liian vähän. Tämän kirjan hän olisi lukenut. Uudestaan ja uudestaan. Kirjan tekijät ovat onnistuneet luomaan maailman, jossa kirjaimellisesti ihan mikä tahansa on mahdollista, ja jonka pohjattoman rikkaan kielen ja kuvituksen ääreltä ei haluaisi lähteä koskaan pois."

***

Kirahvin sydän on tavattoman suuri on kaunis ja maaginen satu Kirahvisaarella asuvasta Vegasta, jonka elämässä mielikuvituseläimillä on ihmisiä suurempi sija. Vega ei ole koskaan tavannut äitiään, ja kun hän kysyy äidistä isältä ja isoisä Hektorilta, nämä puhuvat aivan hämäriä. Kun Vega saa yllättävän kirjekaverin, hän päättää lähteä seikkailuun saadakseen lisää tietoa äidistä.

Sofia Chanfreau (s. 1986) on musiikkituottaja, ääniteknikko ja kirjailija. Hän on opiskellut musiikkia, äänitekniikkaa ja luovaa kirjoittamista Ruotsissa ja Los Angelesissa. Hän on syntynyt Helsingissä, kasvanut Ahvenanmaalla ja asuu Malmössä.

Amanda Chanfreau (s. 1983) on tatuoija ja kuvittaja. Hänellä on opiskellut Ruotsissa kuvataidetta, tekstiilitaidetta ja tatuointia. Hän on syntynyt Helsingissä, kasvanut Ahvenanmaalla ja asuu Malmössä yhdessä puolisonsa ja tyttärensä kanssa.

Kirjan on suomentanut Outi Menna, ja alkuteoksen Giraffens hjärta är ovanligt stort on julkaissut Schildts & Söderströms. Ikäsuositus 6–12.

S&S:llä oli kaksi lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokasta. Toinen ehdokas oli Ellen Strömbergin Mehän vaan mennään siitä ohi (Vi ska ju bara cykla förbi, suom. Eva Laakso). Strömbergin nuortenromaani sai tämän viikon maanantaina Ruotsissa vastaavan palkinnon eli August-palkinnon.

Otteita arvioista:

"Det skulle inte förvåna mig om Giraffens hjärta är ovanligt stort blir något av en klassiker."

Janet Wallsten, Österbottens Tidning

"Denna generationsöverskridande fantasyberättelse lämpar sig för en bred åldersgrupp – alla åldrar kan säkerligen njuta av denna stundvis galna skildring av Giraffön."

Mathilda Londen, Åbo Underrättelser

“Lastenromaanin tunnelma on paikoin kaihomielinen, mutta omaperäinen tarinamaailma pitää lukijan hyvin otteessaan. Kirahvin sydän on tavattoman suuri puhuu kauniisti lapsen oikeudesta olla oma itsensä, kaikkine erityispiirteineen ja persoonallisine oikkuineenkin.”

Päivi Heikkilä-Halttunen, Lastenkirjahylly-blogi

Haastattelupyynnöt: jonas.sundstrom@sets.fi

Arvostelukappaleet: johanna.forss@sets.fi