Lasten ja nuorten liikuntatunnit starttaavat joulutauon jälkeen

Lasten ja nuorten liikuntatunnit pyörähtävät jälleen käyntiin 7. tammikuuta. Tarjolla on EasySport-toimintaa alakoululaisille, FunActionin liikuntatunteja yläkoululaisille sekä Nyt-liikuntaa 17–29-vuotiaille helsinkiläisille nuorille.

EasySport on edullista tai kokonaan maksutonta toimintaa 6–13-vuotiaille alakoululaisille yhteistyössä helsinkiläisten urheiluseurojen kanssa. Liikuntaryhmissä liikutaan monipuolisesti lasten toiveiden mukaan liikunta- ja lajitaitoja kehittäen. Maksuttomia liikuntaryhmiä on yli sata, ja maksullisten ryhmien kausihintakin on ainoastaan alkaen 25 euroa. Maksuttomaan toimintaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja mukaan voi tulla milloin vain. Tutustu EasySportin kattavaan tarjontaan osoitteessa www.easysport.fi

FunAction-harrasteliikunnan tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia 13–17-vuotiaille nuorille tuottamaan iloa eri liikuntalajien ja ystävien seurassa ilman kilpaurheilullisia tavoitteita. Tunneilla liikutaan ammattitaitoisen liikunnanohjaajan tai seurojen lajiohjaajien johdolla. Toimintaan ostetaan 25 euroa maksava FunAction-liikuntakortti (+ 4 euron ladattava asiakaskortti). Kortti oikeuttaa pääsyn kaikille FunAction-liikuntatunneille. FunActionin lajitarjonnan löydät osoitteesta www.funactionnuorille.fi

Nyt-liikunnan kevätkausi 17–29-vuotiaille helsinkiläisille nuorille tarjoaa kymmeniä eri liikuntalajeja ja toimintaa yli 60 tuntia viikossa. Nyt-liikuntakortilla pääset osallistumaan koko kauden ajan kaikille Nyt-liikuntatunneille. Liikuntakortti maksaa 25 euroa (+4 euron ladattava asiakaskortti). Nyt-liikunnan tarjontaan pääset tutustumaan osoitteessa www.nytliikunta.fi. Mikäli tulevaisuus liikunta-alalla kiinnostaa, samasta osoitteessa löytyy myös kattava liikuntakoulutushaku, joka auttaa löytämään Suomessa suoritettavat liikunta-alan tutkinnot ja kurssit. Koulutushaussa voi rajata haun tutkinnon, paikkakunnan tai oppilaitoksen mukaan.

Lisätietoja:

6–13-vuotiaiden alakoululaisten EasySport

13–17-vuotiaiden yläkoululaisten FunAction

17–29-vuotiaiden helsinkiläisnuorten Nyt-liikunta

Liikuntakoulutushaku Nyt-liikunnan sivuilla