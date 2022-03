Lasten ja nuorten taide valtaa Rewellin

Kauppakeskuksen tiloissa on koko viikon ajan esillä lasten ja nuorten tekemästä taiteesta koottuja installaatiomaisia kokonaisuuksia. Installaatiot kokoavat yhteen eri menetelmiä ja materiaaleja kuten piirustusta, maalausta, keramiikkaa ja grafiikkaa.

- Otamme myös haltuun tyhjiä liiketiloja, joissa on esillä TaiKonin visuaalisten taiteiden oppilaiden näyttelyitä sekä tarjolla tanssiesityksiä ja teatterioppilaiden performansseja koko viikon ajan, kertoo TaiKonin visuaalisten aineiden suunnittelijaopettaja Sonja Backlund.

Tapahtumapäivänä 2.4. työpajoja ja esityksiä

TaiKonin ja Kuula-opiston yhteinen tapahtumapäivä järjestetään kauppakeskus Rewellissä lauantaina 2.4. klo 11-14.

Tarjolla on työpajoja, esityksiä ja näyttelyitä koko perheelle. Rewellin aulassa on non stop tanssi- ja musiikkiesityksiä klo 11 alkaen. Non stop -esityksissä esiintyvät TaiKonin ja Kuula-opiston oppilaat.

- Kuula-opistolta on mukana kaksi pientä orkesteria, jotka koostuvat musiikinopettaja Ninja Jakobssonin nuorista oppilaista. Lisäksi tanssinopiskelijoilta tulee sekä ryhmä- että sooloesityksiä, kertoo Kuula-opiston tanssinopettaja Johanna Eskola-Råberg.

TaiKonin teatterioppilaat esittävät lyhyitä performansseja liiketiloissa sekä naamioteatteria eri puolilla kauppakeskusta. Lisäksi voi kiertää omatoimisen teatterivaelluksen, jossa on erilaisia teatteriin ja näyttelemiseen liittyviä tehtäviä.

Taiteen perusopetuksen juhlavuosi 2022

Vuoden 2022 aikana Vaasassa juhlitaan lasten ja nuorten taiteen perusopetusta. Musiikkioppilaitos Kuula-opisto täyttää 70 vuotta, musiikkileikkikoulutoiminta 50 vuotta ja Taikon 30 vuotta.

Mitä on taiteen perusopetus?

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, opetussuunnitelmaan perustuvaa opiskelua, jota ohjaavat koulutetut ja ammattitaitoiset opettajat.

Tavoitteena on luoda omannäköinen taidepolku jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Lasten ja nuorten kasvua tuetaan taiteen keinoin seitsemässä eri taidelajissa: musiikki, tanssi, kuvataide, käsityö, teatteritaide, sirkus ja mediataide.

Taiteen perusopetukseen on helppo tulla, sillä Kuula-opisto ja TaiKon eivät järjestä sisäänpääsytestejä.

Taiteen perusopetuksesta polku voi johtaa taiteiden elinikäiseen harrastamiseen tai taiteen eri ammatteihin.

