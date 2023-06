Lasten löytöretkiviikolla tarjolla monenlaista ohjelmaa lapsiperheille

Eri puolilla maailmaa kiertänyt sirkustaiteilija Simon Llewellyn tuo We are

the champions -esityksensä Kangasalan torille ke 28.6. Show on sekoitus

koreografioituja sirkustaitonumeroita ja jalkapallojongleerausta. Kimmo

Pyykkö-museossa järjestetään pe 30.6. Petra ja Pekko Käpin Soiva sylimuskarikonsertti.

Kangasalan kesäteatterilla Pikkuteatterin 7-13 -

vuotiaiden lasten ryhmä esittää Pinokkio-näytelmän 30.6.-2.7. Carlo

Collodin satuklassikkoon pohjaavan teoksen ovat ohjanneet Tanja ja

Lumi Tomminen. Lastenmaatila Pikkupihalla Raudanmaalla on

löytöretkiviikolle tehty erilaisia maaseutu- ja eläinrasteja, joita voi

suorittaa eläinten tapaamisen lomassa. Nukketeatteri Hupilaisen

näytelmät Lumottu metsämökki ja Hiirestä on moneksi esitetään Lasten

löytöretkiviikon aikana teatteritalo Parvulassa. Lastentalo Tähtirannan

tapahtumassa pääsee tutustumaan eläimiin, leikkimään pihaleikkejä,

rakentamaan ja uittamaan puuveneitä, ajamaan pikkutraktoreilla,

puhaltelemaan saippuakuplia ja nauttimaan vanhan talon ja pihapiirin

tunnelmasta. Poledance Piagrina järjestää lapsille suunnatun ilmaakrobatiakurssin

ti 27.6. ja ke 28.6. Lisäksi Laaksolan Ratsutila järjestää

ponipäivän, Taito Pirkanmaa käsityöpajan, Kangasalan Karjalaseura

lasten piirakkapäivän, Kotiseutumuseo etsimisleikin ja pääkirjaston

liemipajassa voi valmistaa oman taikajuoman.