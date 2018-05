Lasten näkö heikkenee – uudenlaista apua saatavilla

Lasten likinäköisyys on yhä yleisempää. Lähes kolmasosa koko maailman väestöstä ei näe kauas ilman näönkorjausta. On ennustettu, että vuonna 2050 puolet maailman väestöstä on likinäköisiä. Muutosta on kuitenkin mahdollista hidastaa erityisellä piilolinssillä.

Lasten likinäköisyys yleistyy Suomessa, kuten muuallakin maailmassa. Tarkkaa syytä likinäköisyyden yleistymiselle ei ole tiedossa. Taustalla on kuitenkin todennäköisesti lähinäön käytön lisääntyminen ja ulkoilun vähentyminen, jotka molemmat ovat seurausta muun muassa lisääntyneestä mobiililaitteiden käytöstä. Myös perinnöllisillä tekijöillä on roolinsa, sillä likinäköisten vanhempien lapset ovat muita todennäköisemmin itsekin likinäköisiä. Voimakas likinäköisyys muokkaa silmämunan muotoa. Fysiologisten muutosten lisäksi likinäköisyys voi vaikuttaa myös lapsen itsetuntoon. Lasten likinäköisyyden yleistymistä on tutkittu runsaasti, ja on yritetty löytää keinoja muutoksen pysäyttämiseen. Silmälaseilla tai tavallisilla piilolinsseillä likinäköisyyden etenemistä voidaan hidastaa noin kymmenen prosenttia. Piilolinssi hidastaa lapsen likinäköisyyden kehittymistä Piilolinssivalmistaja CooperVisionin MiSight on ensimmäinen tutkittu ja hyväksytty myopiaa eli likinäköisyyttä hoitava piilolinssi. Sen teknologia perustuu linssin reuna-alueilla oleviin epätarkkuusalueisiin, jotka vähentävät silmämunan epänormaalia pituuskasvua ja näin estävät likinäköisyyttä kehittymästä niin suureksi kuin se kasvaisi ilman korjausta. Kyseessä on pehmeä, kertakäyttöinen hydrogeelilinssi, jota käytetään suurin osa hereilläoloajasta. Tulokset ovat sitä parempia, mitä nuorempana käytön aloittaa. MiSight-piilolinssiä on kehitetty kymmenen vuoden ajan ja tutkittu kliinisesti kolme vuotta. Tutkimukseen osallistui 200 lasta, joista 98 prosentilla näön heikkeneminen hidastui merkittävästi. Miinusta oli keskimäärin 59 % vähemmän verrattuna tavallisen yksitehopiilolinssin käyttäjiin.[1] Jyväskylän alueen Instrumentariumeissa on karttunut kokemusta MiSight-piilolinssistä. – Likinäköisyys yleistyy selkeästi. On hienoa, että likinäköisyyttä voidaan ennaltaehkäistä, eikä vain korjata sitten, kun muutoksia on jo tapahtunut, kertoo Instrumentariumin optikko Lauri Knuutti, joka on erikoistunut piilolinsseihin. Knuutin mukaan linssin käyttö olisi parasta aloittaa 8–12-vuotiaana. Haittavaikutuksia ei ole havaittu, ja piilolinssin hinta on vertailukelpoinen tavallisiin kertakäyttöisiin piilolinsseihin. – MiSight-linssin käyttökokemukset ovat olleet pääosin todella hyviä, ja alustavien kokemusten perusteella näyttää siltä, että piilolinssi hidastaa merkittävästi likinäköisyyden etenemistä. Valtaosa lapsista oppii käyttämään piilolinssejä, kunhan heidät opastaa alkuun, Knuutti jatkaa. Osoitelähde: Terveystoimittajat ry [1] https://coopervision.com/our-company/news-center/press-release/three-year-study-indicates-pioneering-contact-lens-therapy. Viitattu 17.5.2018.

