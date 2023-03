Lasten turvallisuus on heikentynyt – suunta voidaan yhä korjata

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus julkaistaan 28.3.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksen kannanotossa peräänkuulutetaan lasten mielenterveyskriisin ratkaisemista. Mielenterveys on yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kehitykselle välttämätön ihmisoikeus. Vain hyvää arkea vahvistamalla voidaan ehkäistä vakavia ongelmia.

Lasten mielenterveyden ongelmat kuormittavat nyt etenkin psykiatrista sairaanhoitoa ja lastensuojelua.

– On selvää, ettei lasten mielenterveyden ongelmaa ratkaista vain viimesijaisiin palveluihin panostamalla. Perusta lasten hyvinvoinnille alkaa arjesta, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen huomauttaa.

On huolehdittava siitä, että lasten arki on tasapainoista ja turvallista. Hyvä ravinto, liikunta ja uni ovat mielenterveyden rakennuspalikoita. Lapset tarvitsevat aikuisten aikaa, ikäistensä seuraa, reiluja kaverisuhteita ja mielekästä vapaa-aikaa. Varhaiskasvatus- ja kouluarkea ei saa virittää liian tavoitteelliseksi ja kiireiseksi.

– Lisätukea lapsille ja perheille on tarvittaessa löydyttävä perustason palveluista, kuten koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Kun tilanne sitä vaatii, erikoissairaanhoitoon, lastensuojeluun ja päihdehoitoon tulee päästä viipymättä, ylitarkastaja Katja Mettinen lapsiasiavaltuutetun toimistosta sanoo.

Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään lasta

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2022 julkaistaan etäyhteydellä järjestettävässä julkaisutilaisuudessa tiistaina 28.3.2023 klo 10. Tilaisuus on kaikille avoin, ja siinä on viittomakielen tulkkaus.

Vuosikertomuksen teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen, joka oli lapsiasiavaltuutetun toiminnan painopiste vuonna 2022. Viime vuosi oli monella tapa murrosten vuosi. Yhteiskunnallisessa keskustelussa on puhuttu kolmoiskriisistä, jolla tarkoitetaan covid-19-pandemiaa, ilmastonmuutosta ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan.

– Mielestäni huoli lasten ja nuorten turvallisuudesta on perusteltu. Muutos huonompaan on tapahtunut lyhyessä ajassa. Suunta on yhä mahdollista korjata, ja mitä varhaisemmassa vaiheessa asiaan tartumme, sitä helpommin se onnistuu. Siksi olen niin hanakasti peräänkuuluttanut toimenpiteitä lasten ja nuorten turvallisuuden lisäämiseksi, lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen sanoo.

Vuosikertomuksen julkaisutilaisuudessa käsitellään turvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia teemoja, kuten lasten näkemyksiä turvallisuudesta, lasten mielenterveyskriisiä, lapsiperheköyhyyttä ja Ukrainasta paenneiden lasten tilannetta Suomessa.

Lisätietoja

Katja Mettinen & Elina Pekkarinen (toim.) (2023). Lapsen oikeus turvallisuuteen kolmoiskriisin ajassa: Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2022. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2023:5.

Vuosikertomuksen taittovedoksen voi pyytää etukäteen tutustuttavaksi viestintäasiantuntija Annaleena Airalta, annaleena.aira (at) oikeus.fi.

Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksen julkaisutilaisuus tiistaina 28.3.2023 klo 10.00–11.30 etäyhteydellä. Osallistumislinkki

Barnombudsmannens årsberättelse publiceras 28.3.

Barnombudsmannen kräver lösningar för krisen för barnens psykiska hälsa i sitt ställningstagande i barnombudsmannens årsberättelse. Psykisk hälsa är en mänsklig rättighet som är nödvändig för individens, samfundets och samhällets utveckling. Allvarliga problem kan förebyggas endast genom att stärka en god vardag.

De psykiska problemen bland barn belastar i synnerhet den psykiatriska sjukvården och barnskyddet.

– Det är uppenbart att krisen för barnens psykiska hälsa inte kan lösas enbart med satsningar på sistahandstjänsterna. Grunden för barnens välbefinnande läggs i vardagen, påpekar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Vi måste se till att barnen har en balanserad och trygg vardag. Bra kost, motion och sömn utgör byggklossarna för psykisk hälsa. Barnen behöver få tid av de vuxna, jämnårigt sällskap, goda kamratförhållanden och meningsfull fritid. Vardagen i småbarnspedagogiken eller skolan får inte bli för målorienterad och hektisk.

– Vid behov ska barn och familjer kunna få stöd från de grundläggande tjänsterna, till exempel skol- och studerandehälsovården. Man ska också kunna få omedelbar tillgång till den specialiserade sjukvården, barnskyddet och missbruksvården när situationen kräver det, säger överinspektör Katja Mettinen vi barnombudsmannens byrå.

Vi har inte råd att förlora ett endaste barn

Publikationstillfället för barnombudsmannens årsberättelse 2022 anordnas med fjärranslutning på tisdagen 28.3.2023 kl. 10. Publikationstillfället är öppet för alla och tolkas till teckenspråk.

Temat för årsberättelsen är barnets rätt till trygghet som var det strategiska prioriterade området i barnombudsmannens verksamhet under 2022. Förra året var ett år av omvälvningar på många sätt. I samhällsdebatten har man talat om en trippelkris som syftar på covid-19-pandemin, klimatförändringen och Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

– Jag anser att oron för barn och ungas trygghet är motiverad. Situationen har snabbt förändrats till det sämre. Utvecklingen kan fortfarande vändas åt rätt håll, och ju fortare vi tar itu med situationen, desto lättare kan vi lyckas. Därför har jag så idogt efterlyst åtgärder som ökar barn och ungas trygghet, säger barnombudsmannen Pekkarinen.

Under publikationstillfället för årsberättelsen kommer aktuella teman som förknippas med trygghet att behandlas: barns synpunkter på trygghet, krisen för barnens psykiska hälsa, fattigdom i barnfamiljer och situationen för barn som flytt från Ukraina till Finland.

Mer information

Katja Mettinen & Elina Pekkarinen (red.) (2023). Barnets rätt till trygghet i trippelkrisens tid: Barnombudsmannens årsberättelse 2022. Barnombudsmannens byrås publikationer 2023:5.

Publikationstillfället för barnombudsmannens årsberättelse anordnas på tisdagen 28.3.2023 kl. 10.00–11.30 med distansanslutning. Deltagarlänk