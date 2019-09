Lastenkirja Guhke ja kadonneiden revontulten arvoitus on täynnä seikkailuja ja luonnon lumoa

Seikkailun lomassa pienet lukijat kulkevat Guhken ja eläinystävien kanssa halki kauniissa kuvituksessa hehkuvien Lapin maisemien.

Esikoiskirjailija Anssi Juujärven lastenkirja Guhke ja kadonneiden revontulten arvoitus ilmestyy Aviadorin julkaisemana 5.9.2019. Kirjan on kuvittanut kuvataiteilija Janette Backman.

Guhke ja kadonneiden revontulten arvoitus on lumoava satu, joka johdattaa lukijan huimaan seikkailuun halki Lapin lumisen erämaan. Seikkailun sankari Guhke saa eläinystäviltään tehtäväksi etsiä revontulet, jotka äkkiä ovat kadonneet taivaalta. Mukaan tutkimusmatkalle lähtevät Isabel-hiiri, Pajep-poro ystävineen sekä Varre-kotka. Onnistuvatko Guhke ja ystävät tehtävässään?

Matkalla, jolle mahtuu niin iloja kuin murheitakin, seikkailijat kohtaavat Lapin luonnon koko sen kauneudessa ja ankaruudessa. Guhke ja kadonneiden revontulten arvoitus näyttää upealla kuvituksellaan Lapin luonnon maagisuuden. Samalla se välittää sanomaa luonnon ainutlaatuisuuden ja monimuotoisuuden tärkeydestä ja niiden suojelusta.

Anssi Juujärvi on rovaniemeläinen metsänhoitaja, joka harrastaa valokuvausta ja on erikoistunut lappilaisen maiseman ja revontulien kuvaamiseen. Guhke ja kadonneiden revontulten arvoitus on hänen ensimmäinen kirjansa.

Janette Backman on rovaniemeläinen, Lapin luontoon niin työssään kuin vapaa-ajallaan perehtynyt taidemaalari ja kirjailija. Hän on kirjoittanut ja kuvittanut Aviadorin vuonna 2017 julkaiseman lastenkirjan Satu maahispeikosta.

Julkistamistilaisuus Rovaniemellä 28.9.

Guhke ja kadonneiden revontulten arvoitus -kirjan julkistamista juhlistetaan Rovaniemen kaupunginkirjaston Lapponica-salissa lauantaina 28.9. klo 14. Kirjoittaja Anssi Juujärveä ja kuvittaja Janette Backmania haastattelee kustantaja Vesa Tompuri, ja kirjasta kuullaan lukunäytteitä. Tilaisuudessa on myös aikaa vapaalle jutelulle – ja tietenkin kirjan lukemiselle. Lämpimästi tervetuloa, kaikenikäiset lukijat!

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut pressikuvista voi esittää Aviadorin kustantaja Vesa Tompurille tai tiedottaja Viivi Ängeslevälle. Lähetämme pyynnöstä myös arvostelukappaleita teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse pdf-tiedostona.

Juujärvi, Anssi: Guhke ja kadonneiden revontulten arvoitus

ISBN 9789527063965

80 sivua

Sidottu, kovakantinen

Kuvitus: Janette Backman

Ilmestymisaika: 5.9.2019